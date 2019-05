Netto-Filiale kommt nach Öpfingen

Jetzt ist es offiziell: Die Gemeinde Öpfingen hat nächstes Jahr wieder einen Lebensmitteldiscounter. Das hat am Freitag bei einem Vor-Ort-Termin Andreas Stohr bestätigt. Der Handelsimmobilienökonom ist Regionalleiter Expansion bei Netto und sagt: „Das ist eine schöne Abrundung für Öpfingen.“

Auch Bürgermeister Andreas Braun ist sichtlich zufrieden. „Das Thema Nahversorgung wurde nach der Schließung mir und den Bürgern noch einmal ganz anders bewusst. Wir standen ja im März schneller vor vollendeten Tatsachen als gedacht.“ Doch bis zur Eröffnung muss sich noch etwas geduldet werden.

Eröffnung im nächsten Jahr

Die Übergangsphase, wie Braun die Vakanz im Ort bezeichnet, ist nun beendet. Mit dem neuen Investor des Areals, der Ullmann-Gruppe aus Ehingen, sei ein verlässlicher und guter Partner gefunden worden. Bereits bei der Erstellung der Jet-Tankstelle im Öpfinger Gewerbegebiet Burren hat die Gemeinde mit dem Unternehmen zusammengearbeitet.

Wir freuen uns, denn wir kommen ja auch aus der Region. Stephanie Ullmann, neuer Investor

Stephanie Ullmann betont bei der Verkündung: „Als es klar wurde, dass das Gelände frei wird, haben wir uns direkt als Investor bemüht. Wir freuen uns, denn wir kommen ja auch aus der Region“, sagt sie.

Eröffnung 2020 im zweiten oder dritten Quartal

Ein Architekt beschäftige sich derzeit schon mit den Plänen für den Neubau. Der Bau wird sechs bis acht Monate in Anspruch nehmen. „Die Eröffnung ist geplant im zweiten oder dritten Quartal 2020“, sagt Ullmann.

Regionalität ist auch dem Netto-Fachmann wichtig. Zwischen acht und 14 Mitarbeiter will das Unternehmen in der Filiale beschäftigen – vorzugsweise aus der Region. „Es ist einfach von Vorteil, wenn die Mitarbeiter die Leute im Ort ein bisschen kennen“, erklärt er.

Die Verkaufsfläche beläuft sich auf 1050 Quadratmeter, der Markt sei später ähnlich aufgebaut wie der bereits bestehende. Rund 5000 Produkte will das Unternehmen künftig anbieten und sortiert sich damit zwischen einem Vollsortimenter und einem Discounter ein. Eine Bedientheke für Fleisch und Wurstwaren werde es nicht geben.

Die Entwicklung hat damit nichts zu tun und bedeutet nicht, dass in Oberdischingen bald Schluss ist Andreas Stohr, Regionalleiter Expansion bei Netto

Stohr ist es wichtig, zu betonen, dass der Markt in Öpfingen in keinem Zusammenhang mit der Filiale in Oberdischingen steht. „Die Entwicklung hat damit nichts zu tun und bedeutet nicht, dass in Oberdischingen bald Schluss ist“, erklärt er. Im Gegenteil: Die Niederlassung in der Nachbargemeinde soll einen neuen Aufschwung erfahren und, so Stohr, neu ausgerichtet werden. „Kunden sind heute sehr anspruchsvoll“, erklärt er.

Café rundet Angebot ab

Daher werde es auch für Öpfingen eine weitere Neuerung geben. Geplant ist ein großes Café, das die Aufenthaltsqualität steigern soll und zudem abgekoppelt vom Laden beispielsweise auch sonntags für Kunden öffnet. Wer das Café betreiben soll ist noch nicht klar. „Vorzugsweise schauen wir in der Regel nach örtlichen oder regionalen Betrieben“, erklärt Stohr.

„Mit Blick auf die moderat wachsende Bevölkerung in Öpfingen freue mich über den neuen Nahversorger außerordentlich“, fasste Braun am Freitag zusammen. Über die Attraktivität des Standorts direkt an der B311 habe es zu keinem Zeitpunkt Zweifel gegeben, so die eteiligten.