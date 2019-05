Musikverein Öpfingen bestätigt per Wahl den gesamten Vorstand im Amt

Den gesamten Vorstand hat der Musikverein Öpfingen am Freitag bei seiner zehnten Hauptversammlung im Amt bestätigt. Vorsitzende bleiben im Bereich Musikalischer Betrieb und Präsentation Heiko Dolpp, im Bereich Organisation Rudolf Kneißle, im Bereich Verwaltung/Medien Nadine Winkler und im Bereich Finanzen Susanne Keller.

Ebenso einstimmig wieder verpflichtet wurden bei der von Bürgermeister Andres Braun geleiteten Wahl Jugendleiter Uwe Grimm, die Beisitzer Kai Dolpp, Lukas Andelfinger, Michelle Rist, Elke Buck, Jutta Seiz, Lucas Hagmeyer und Inge Kneißle sowie die Notenwarte Claudia Grimm und Christina Wichert. Neu sind nur die Kassenprüfer Paul Niederer und Josef Dolpp.

Highlights des vergangenen Jahres waren laut Auskunft von Heiko Dolpp die Sommerserenade im Juli und das Weihnachskonzert. Weitere Auftritte hatte die Musikkapelle beim Altheimer Pfingstfest, beim Umzug des Kreismusikfestes in Kirchen, beim Parkfest in Oberdischingen und bei den Narrenumzügen in Öpfingen und Oberdischingen. Ein Besuch des Cannstatter Wasens diente der Erholung und Geselligkeit. Als Erfolg wurde das diesjährige Starkbierfest verbucht. „Wir haben ein gutes Jahr gehabt“, kommentierte Kassenverwalterin Susanne Keller einen Einnahmeüberschuss.

Mit 218 Mitgliedern sei der Verein so stark wie im Vorjahr, gab Nadine Winkler bekannt. 97 sind aktiv, 116 fördernd und sieben Ehrenmitglieder. Das Blasorchester des Vereins zählt 54 Musiker. Die Vorsitzende für Verwaltung appellierte an die Eltern ausgebildeter Jungmusikanten, nach dem Ende der Ausbildung ihrer Kinder nicht wieder auszutreten.

Der Bericht des Dirigenten entfiel, weil Helmut Kassner kurzfristig im Stuttgarter SI-Zenrum bei einer Musicalaufführung einspringen musste. Dort ist er als Orchestermusiker ebenso gefragt wie als Flügelhornist bei „Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten“. Der Verein nimmt dem Dirigenten die Abwesenheit keineswegs übel. Schließlich weiß man, was man an ihm hat. Von 44 Jungmusikern in Ausbildung berichtete Jugendleiter Uwe Grimm. „Lukas macht einen guten Job“, lobte er die Arbeit von Jugenddirigent Lukas Andelfinger. Er leitet die neue Gemeinschaftsjugendkapelle Öpfingen-Oberdischingen.

Eine ganz großes Event veranstaltet der Musikverein Öpfingen am 28. September dieses Jahres. „Die Well-Brüder aus’m Biermoos“ sind angesagt. Als Teile der berühmten Biermösl Blosn waren zwei von ihnen im Jahr 2000 zu Gast in Öpfingen und konzertierten vor ausverkauftem Haus. 2012 haben Christoph und Michael Well (Biermösl Blosn) zusammen mit ihrem Bruder Karl Well (Guglhupfa) die neue Formation „Well-Brüder aus’m Biermoos“ gegründet. Schon als Kleinkinder haben sie bei der Mutter Blockflöte und beim Vater das Singen gelernt, ob sie wollten oder nicht. Jetzt wollen sie und wie. Bei ihrem Auftritt in der Mehrzweckhalle bleibt vielleicht kaum ein Auge trocken.