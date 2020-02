Musik, Gedichte und Sketche in fröhlicher Kaffeerunde

Die Öpfinger Landfrauen haben am Glombigen Doschdig zum Kaffeekränzchen und zur Weiberfasnet in den Mehrzweckraum eingeladen. Wie versprochen, erlebten die rund 80 Besucher ein paar närrische Stunden in geselliger Runde.

Zum Auftakt sorgten Musiker der Narrenzunft Donau-Ratzen und der Wallental-Hexen für Stimmung. Das Publikum freute sich und bewegte sich zu den Liedern rhythmisch mit.

Nun wurden zwei gestresste Frauen angekündigt, die dann zeigten, wie sie ihren Stress bearbeiteten: Beim Sketch „Vom Warmen raus, ins Kalte nei!“ tauchten sie ihre Füße abwechselnd in je zwei Behälter mit warmem und kaltem Wasser ein. Die Vor- und Nachteile erläuterten sie mit passenden Gedichten. Das führten sie mit ihren Füßen vor, und danach war alles wieder gut.

Bei dem nun folgenden Gedichtsvortrag von Hilda Ege-Rohr erlebten die Zuschauer, dass diese 86-Jährige alles auswendig vortragen kann. Dabei machte sie sich Gedanken über die Begriffe „Hosenfalle“ und „Hosenladen“ und fragte sich, warum diese Teile so heißen. Nach einem weiteren Gedichtvortrag von Hildegard Ströbele über ihre Familie mit vielen Kindern sangen neun Öpfinger Landfrauen davon, in den Himmel zu kommen. Bei diesem und weiteren Stücken begleitete immer hervorragend der Akkordeonspieler Günter Wurst. Nun erzählte Christa Fritsch Heiteres über die Einkaufsmöglichkeiten in Öpfingen, über die Ausflüge der Landfrauen und über Geschichten aus ihrer Familie und der Nachbarschaft.

In der Bütt’ begann Herta Zahn mit dem Satz „Männer sind so unnütz wie Unkraut!“, ehe sie über den Alltag des Mannes in Gedichtform parlierte. Das lobten dann fünf Männer mit zwei Instrumenten, indem sie positiv über die Frauen sangen. Über das Thema „Dinner“ sprachen schließlich die Vorsitzende Karin Traub und Amalie Bierer. Beide demonstrierten auf heitere Weise, wie ein Gast (Bierer) im Restaurant ein Essen bestellt und auch bekommt, aber alles war nicht gut genug. Trotzdem fand die Bedienung (Traub) für alles eine Lösung.

Damit endeten die Vorträge und die Öpfinger Weiberfasnet klang bei Kaffee und Kuchen fröhlich aus.