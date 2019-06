Mit Zuversicht ins Entscheidungsspiel

Die Fußballerinnen der SG Öpfingen treffen am Sonntag, 16. Juni, auf den TSV Dettingen/Erms. Die beiden offensivstarken Bezirksligisten kämpfen um den Einzug in das Relegationsspiel zur Regionenliga 5. Gespielt wird in Dettingen/Erms.

Entscheidungsspiel in die Regionenliga 5 (Alb-Donau): TSV Dettingen/Erms – SG Öpfingen (Sonntag, 15 Uhr). - Sowohl der TSV Dettingen/Erms als auch die SG Öpfingen blicken auf eine gute Saison zurück. Beide Teams wurden in der jeweiligen Bezirksliga Tabellenzweiter und dürfen auf die Relegationsteilnahme zur Regionenliga hoffen. In der Bezirksliga Alb holte der TSV Dettingen/Erms aus 26 Spieltagen insgesamt 56 Punkte; mit einem überzeugenden Torverhältnis von 89:28 Toren weist die Mannschaft von der Schwäbischen Alb die meisten geschossenen Tore ihrer Liga auf. In Julia Mayer hat der TSV eine der zielsichersten Torschützinnen der Liga an Bord (23 Treffer). Auch defensiv stand die Mannschaft von TSV-Trainer Ralph Baumann relativ stabil. Allerdings blieb der TSV in lediglich fünf Partien ohne Gegentor.

SGÖ-Trainer Cemal Güney erwartet einen „eher robust spielenden Gegner“. Nach seinen Worten spielt der TSV oft nur mit lang geschlagenen Bälle in den Angriff. Dettingen/Erms sei daher spielerisch nicht so stark wie das Öpfinger Team. Güneys Mannschaft qualifizierte sich durch das Erreichen des zweiten Platzes in der Bezirksliga Donau für das Entscheidungsspiel. Aus Insgesamt 18 Spielen sammelte die SG Öpfingen 38 Punkte. Das Torverhältnis von 52:15 Toren war das drittbeste der Liga.

Das Öpfinger Team überzeugte während der laufenden Saison vor allem in der Offensive. Neben Tatjana Bitterle (16 Treffer) trafen auch Johanna Dolpp (8 Treffer) und Rebecca Kneißle (7 Treffer) regelmäßig. „Offensiv sind wir nicht auf eine Einzelspielerin angewiesen, es können mehrere Spielerinnen Tore machen“, sagt Cemal Güney. So sieht der Trainer sein Team in der Offensive als sehr variabel an. Doch auch mit der Mannschaftsleistung war Güney in der Punkterunde sehr zufrieden. „Wir sind gut drauf“, sagt Güney. Die Leistungen hätten sich seinen Worten zufolge während der Saison gesteigert. So sieht er „sehr gute Chancen“, das Entscheidungsspiel zu gewinnen. „Wir gehen nicht nur zum Händeschütteln zum Spiel, sondern wollen auch was erreichen“, sagt Güney.

Die SG Öpfingen will mit ihrem gewohnten Spiel überzeugen. Ziel ist es, wie gehabt ein schnelles Tor zu erzielen und dann das Spiel im Mittelfeld nicht mehr aus der Hand geben. Der Öpfinger Kader ist für das Entscheidungsspiel am Sonntag komplett. Unterstützt werden die Öpfinger Fußballerinnen unter anderem von ihren Familien, Freunden und der Öpfinger Herrenmannschaft, die mit einem Fanbus nach Dettingen an der Erms reisen.