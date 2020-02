Mit buntem Programm zur Belohnung

Bei der Kinderfasnet des Musikvereins Öpfingen im Mehrzweckraum bei der Schule herrschte am Sonntagnachmittag bunte Unterhaltung für Kinder, Eltern und Großeltern. Die Kinder konnten sieben Spiele durchlaufen und anhand einer Laufkarte ein Geschenk erspielen. Am Ende wurde ein Tanz einstudiert und vorgeführt. Den ganzen Nachmittag über herrschte eine heimelige Atmosphäre im bunt geschmückten Saal.

Der Musikverein freute sich über rund 50 Kinder, ihre Eltern und einige Großeltern. Die Familien wiederum hatten große Freude mit dem vielfältigen Angebot, das am Anmaltisch das Bemalen von Mandalas ermöglichte. Am Nebentisch wurden Masken gebastelt. Wer sich beim Kinderschminken besonders gelungen bemalt fühlte, ließ sich einen Foto-Button machen. Vom professionellen Foto bis zum fertigen großen Button verging nur wenig Zeit.

Gemeinsam mit einer Laufkarte wurden Schokoküsse zur Stärkung ausgeteilt, damit alle Teilnehmer sich mit Erfolg bewähren konnten im Spieleparcours beim Dosenwerfen, Eierlauf, mit der Fühlschachtel, der Wäscheleine, dem Hula-Hoop-Reifen, beim Luftballontanz und bei einer Schätzfrage, bei der es die Anzahl an Muscheln in einem Glas zu erraten galt. Sechs Fragen rund um den Musikverein auf der Rückseite der Laufkarte beschäftigten Kinder und Eltern gleichermaßen. Alle strengten sich nach Kräften an, winkte doch ein Schnapparmband als Belohnung für eine gut bestückte Laufkarte.

Lea Grimm und Sophia Keller studierten mit rund 30 Kindern für das Ende des Nachmittags einen Tanz ein, bei dem unter anderem der „Ententanz“ und „Macarena“ einflossen. Den ganzen Nachmittag über waren Popcorn sowie Kaffee und Kuchen die Begleiter durch eine gelungene Kinderfasnet.