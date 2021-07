Meisterschaft für Damen 40 des TC Öpfingen

Die Damen 40 des Tennisclubs Öpfingen haben die Meisterschaft in der Bezirksoberliga gewonnen. Die Öpfinger Damen hatten in der Gruppe mit vier Teams alle ihre vier Begegnungen für sich entschieden (4:0 Punkte) und belegten vor dem TC Kressbronn (3:1) den ersten Platz. Mit der Meisterschaft verbunden ist der Aufstieg in die Verbandsliga. Für den TC Öpfingen spielten Verena Pitzer, Angelika Schadel, Margot Köhler, Edeltraud Engst, Sonja Reichart, Gabi Mall, Silke Stiehle, Blanca Staudenrausch, Sandra Engel, Chrissi Schneider und Jasmin Maier.