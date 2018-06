Mehr als tausend Läufer gehen an den Start

Laufbegeisterte aufgepasst – am Karsamstag, 19.April, ist es wieder soweit: Die Sportgemeinschaft Öpfingen und Schirmherr Bürgermeister Karl Lüddecke laden zum 37. Internationalen Öpfinger Osterlauf ein. Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter wieder mehr als tausend Freunde des Laufsports, die sich auf den verschiedenen Distanzen messen wollen. In gewohnter Weise bietet die SG Öpfingen für Läufer unterschiedlicher Trainingszustände sowie für Jugendliche mehrere Möglichkeiten, am Osterlauf teilzunehmen.

Gestartet wird in allen Disziplinen im Öpfinger Stadion. Los geht’s um 11 Uhr mit dem Start der Schülerinnen. Um 11.15 Uhr starten die Schüler. Die Laufstrecke beim Junior-Cup ist 1,5 Kilometer lang. Gemeinsam mit dem Osterlauf-Maskottchen starten um 11.45 Uhr die Bambini, also Kinder bis sechs Jahre, zu ihrem 300 Meter-Lauf. Im Ziel wartet auf alle Bambini-Läufer eine Urkunde und eine Osterüberraschung. Um 12 Uhr starten die Laufprofis zum Halbmarathon und zehn Minuten später steht der Start zum Zehn-Kilometer-Straßenlauf auf dem Programm. Wenn die Straßenläufer auf der Strecke sind, wird der Startschuss für die Teilnehmer des Freizeitlaufs über die 5,25 Kilometer lange Strecke fallen. Bereits ab 11.30Uhr können die Läufer am Aufwärmtraining teilnehmen.

Die gute Resonanz bei den Läufern in den vergangenen Jahren, so die Organisatoren des Öpfinger Osterlaufs, hätte die Entscheidung leicht gemacht, das Wettbewerbs- und Streckenangebot unverändert zu lassen. Auch die Startzeiten hätten sich in den vergangenen Jahren bewährt.

Wertung nach Altersklassen

Gewertet wird beim Öpfinger Osterlauf in allen Disziplinen nach Altersklassen. Alle Läufer, die bis zum vorgegebenen Zielschluss das Ziel erreichen, erhalten auf Wunsch eine Urkunde. Die kann etwa 30 Minuten nach Zielschluss im Foyer der Schule abgeholt werden. Außerdem bietet die SG die Zusendung der Ergebnislisten gegen eine Gebühr von zwei Euro an. Die jeweils ersten drei Platzierten der Männer, Frauen und Mannschaften erhalten Pokale und Sachpreise. Die Siegerehrung zum Junior-Cup steigt um 13.45 Uhr. Die Sieger im Freizeitlauf und im Straßenlauf erhalten ihre Pokale, Preise und Urkunden um 14 Uhr. Danach folgt die Ehrung der siegreichen Mannschaften und um 15 Uhr wartet die Siegerehrung auf die schnellsten Läufer des Halbmarathons. Zur Erinnerung an den 37. Öpfinger Osterlauf bietet die SG allen Teilnehmern ein Funktions-Shirt mit dem Logo des Öpfinger Osterlaufes an. „Das Shirt am besten gleich bei der Anmeldung bestellen“, so die Organisatoren.

Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.oepfinger-osterlauf.de. (khb)