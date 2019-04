Mehr als 1100 Starter beim Osterlauf

Bei traumhaftem Wetter sind beim 42. Öpfinger Osterlauf insgesamt 1107 Läufer von der Bambiniklasse bis zum Halbmarathon an den Start gegangen. „Schon die Voranmeldungen hatten die Zahl von 2018 übertroffen“, sagte Armin Blakowski vom Organisationsteam der SG Öpfingen. Höhepunkt war wieder der Halbmarathon. 204 Läufer schickte Bürgermeister Andreas Braun – schon im Laufdress, denn er wollte im 5,25 Kilometer langen Freizeitlauf mitlaufen – auf die längste Strecke des Osterlaufs.

Der Sieger von 2018 in Öpfingen, der Eritreer Tadese Efrem vom SSV Ulm 1846, hatte im Halbmarathon von Beginn an die Nase vorn, zog schon im Stadion den anderen davon und siegte überlegen in der Zeit von 1:13,31 Stunden. Dann kam lange nichts, ehe Oliver Hoffmann von der TSG Ehingen nach 1:17,11 Stunden als Zweiter über die Ziellinie lief. „Etwas warm, aber sonst ganz gut, der Sieger war heute nicht zu packen“, so der Kommentar von Hoffmann. David Morales vom TSV Erbach wurde Dritter in der Zeit von 1:17,10 Stunden.

Stadionsprecher Wolfgang Reitmayer kündigte jeden Läufer im Ziel mit Nummer, Verein und Zeit an. Schnellste Frau war im Halbmarathon Sandra Nast von Raceextract in 1:36,17 Stunden vor Sonja Huber (TG Viktoria Augsburg) und Elisabeth Kellerer (Sportsohn Team Ulm). Elisabeth Kellerer zog sich als erstes nach dem Einlauf ins Ziel die Schuhe aus: „Die letzten acht Kilometer taten die Füße weh“, sagte sie lachend.

Die DRK-Mannschaft um Ludwig Locher hatte alle Teilnehmer genau im Blick, um im Notfall schnell einzugreifen. „Man sieht es an den Augen, wie sie sich fühlen“, sagte Locher. Manche Läufer erreichten das Ziel total ausgepumpt mit letzter Kraft, bei anderen reichte es noch für einen Endspurt oder sie winkten fröhlich in die Runde. Der erste Weg aber führte immer zum Getränkestand, das warme Wetter machte sich bemerkbar.

Zehn Minuten nach den Halbmarathonläufern ging das große Feld der Zehn-Kilometer-Läufer mit 425 Teilnehmern auf die Strecke. Wie bei allen Läufern vorher wirbelten sie eine riesige Staubwolke im Stadion auf. Der Vorjahrszweite im Halbmarathon, Bah Lamin aus Gambia, relativ klein und ungeheuer sehnig, gab von Beginn an das Tempo vor und siegte in der Zeit von 32:51 Minuten vor Paul Snehotta aus Konstanz in 32:55 Minuten. „Erstaunlich hart war es wegen des Gegenwinds“, sagte der Konstanzer, der sechs Trainingseinheiten in der Woche absolviert. Die beiden kennen sich von vielen Läufen. Dritter wurde Marius Stang (LAV Stadtwerke Tübingen). Schnellste Frau war Annalena Häfele vom Sparda Team Rechberghausen in 39,55 Minuten vor Corinna Coenning und Susanne Hafner.

Mehr als 50 Läufer hatte die SZ Laupheim ins Rennen geschickt: Mit einer Aktion von Null auf Hundert hatten sie im Februar mit dem Training begonnen, das Zeil ist die Teilnahme am Halbmarathon in Bad Waldsee. „Klasse organisiert, eine schöne Strecke, das Wetter aber grenzwertig“ sagte Gerhard Rodi aus dem SZ-Team den Lauf.

Die letzte Gruppe mit 123 Läufern startete zum 5,25 Kilometer Freizeitlauf, auch sie drehten erst eine Runde im Stadion. „Tät die Länge nicht auch reichen“ meinte ein Läufer zum anderen. Die Freizeitläufer nahmen es überhaupt lockerer, winkten ihren Familien und Freunden zu und machten immer mal wieder einen flotten Spruch zwischendurch. Gewonnen hat Michael Enderle (TSG Söflingen) in der Zeit von 17:57 Minuten vor seinem Vereinskameraden Sven Lorenz und Martin Aggeler (TSV Erbach). Schnellste Frau war Julia Tannheimer vom DAV Ulm. Groß war auch die Gruppe der Nordic Walker. 9,2 Kilometer mussten sie zurücklegen, am schnellsten war in diesem Wettbewerb Brigitte Gollmich vom Lauftreff Ehingen in 1:02,22 Stunden.

Begonnen hatten den Osterlauf wie jedes Jahr die Nachwuchsläufer, zuerst die Mädchen, dann die Jungen. Nico Mayr vom TSV Erbach siegte vor Lukas Tannheimer (DAV Ulm) und David Heimberger (TSG Meiningen). Schnellstes Mädchen war Lea Böhringer vom TSV Erbach vor Cara Neuhäußer (SSV Ulm 1846) und Lynn Müller. Bevor die Allerkleinsten, die Bambini, starteten, gab es für alle Sportler Aufwärmgymnastik, auch der Osterhase machte mit.

200 Kinder unter sechs Jahren wuselten am Start, manche bekamen noch von ihren Eltern ein letztes Coaching, bei anderen mussten Mama oder Papa mitlaufen zumindest aber das Kuscheltier oder der Schnuller. Für alle Kinder gab es eine Medaille für die ganz Schnellen und die nicht ganz so Schnellen glänzte sie genau gleich im Sonnenschein.