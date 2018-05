Die langlaufbegeisterte Familie Zoller aus Öpfingen ist beim König-Ludwig-Lauf in Oberammergau am Start gewesen. Sohn Lukas Zoller gewann seinen Wettbewerb, auch Vater Michael Zoller und Mutter Nina Zoller erzielten gute Platzierungen.

Bereits zum 45. Mal fand der König-Ludwig-Lauf statt. Der König-Ludwig-Lauf ist die größte Skilanglaufveranstaltung in Deutschland und nach dem Vasalauf in Schweden die zweitgrößte Veranstaltung in Europa.

Bei den Skatingwettbewerben startete der Öpfinger Lukas Zoller. Er gewann in der Klasse Schüler 12 über fünf Kilometer in einer Zeit von 17:15,1 Minuten. Nina Zoller startete im Skating-Wettbewerb (freie Technik) der Frauen über neun Kilometer. Sie kam nach 33:50,3 Minuten ins Ziel und belegte Rang zehn. Vater Michael Zoller belegte über 42 Kilometer in 2:08,32 Stunden Platz 62. Auf dieser Strecke waren auch 450 Höhenmeter zu bewältigen. Im Männer-Wettbewerb der freien Technik kamen fast 320 Langläufer ins Ziel, Schnellster war Michael Willeitner vom SK Berchtesgaden, der nach 1:42,34 Stunden im Ziel war. Bei den Frauen gewann die Australierin Sarah Slattery den Neun-Kilometer-Lauf in der Skating-Technik in der Zeit von 21:16 Minuten.

Der König-Ludwig-Lauf in Oberammergau gehört zur World-Loppetserie, einer Serie von Skimarathons auf der ganzen Welt gehören. Dabei sind Teilnehmer aus mehr als 15 Nationen am Start.

Nähere Informationen und Ergebnisse von den Wettbewerben der Erwachsenen gibt es im Internet auf

www.koenig-ludwig-lauf.com