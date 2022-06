Lastwagen kommt von Straße ab und landet im Acker

Zwischen Oberdischingen und Öpfingen ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und erst rund 200 Meter in einem Rapsfeld zum Stehen gekommen.

Der Lastwagen, der auf der B311 in Richtung Ulm unterwegs war, kam aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, kreuzte den Radweg und kam auf dem leicht abschüssigen Gelände nach rund 200 Metern in einem Rapsfeld aufrecht zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Alleine im Feld entstand ein Sachschaden, der nicht näher beziffert wurde. Der Sattelauflieger musste aus seiner misslichen Lage mit schwerem Gerät abgeschleppt werden. Die Bergung selbst verursachte weiteren Schaden in der Frucht. Der Sattelauflieger wurde bei dem unfreiwilligen Ausflug nur leicht beschädigt. Umweltschädliche Stoffe traten nicht aus.

Hier durchbrach der Lastwagen den Seitenstreifen und schoss über den Radweg in den Acker. (Foto: Tobias Götz)

Die Polizei selbst war nicht vor Ort, da für die Bergung weder die Bundesstraße noch benachbarte Verkehrswege gesperrt werden mussten.