Lastwagen kippt um und landet im Graben

Ein umgekippter Lastwagen an der B311 sorgte am Dienstag bis in die Mittagsstunden für stockenden Verkehr auf der Höhe Öpfingen.

Kurz nach 5 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass ein Lastwagen aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und schließlich im Graben seitlich der Bundesstraße landete. Der Lastwagen war in Richtung Ulm unterwegs. Kurz vor Öpfingen lenkte der Fahrer zu weit rechts und kam von der Fahrbahn ab. Die Scania kippte auf die Seite.

Die halbseitige Sperrung dauerte über mehrere Stunden. (Foto: Ehrenfeld)

Der 29-jährige Fahrer ist laut Polizeipräsidium Ulm unverletzt geblieben, die Bergungsarbeiten dauerten jedoch bis Mittags an, da der Inhalt des Lasters noch umgepumpt werden musste.

Eine entsprechende Umleitung war ebenfalls eingerichtet worden und der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt, einspurig können die Autofahrer an dem Unfallort vorbeigelotzt werden.

Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Dazu wurde der Lkw mit einem Kran angehoben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 20 000 Euro.

