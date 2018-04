Läufer loben die guten Bedingungen – Mockenhaupt siegt über zehn Kilometer

Trotz wenig verheißungsvoller Wettervorhersage sind beim 41. Öpfinger Osterlauf Veranstalter und vor allem die fast 1000 Läufer mit den Bedingungen hoch zufrieden gewesen. Das zum Laufen bestens geeignete Wetter und die Strecke wurden generell in den höchsten Tönen gelobt. Armin Blakowski vom Osterlauf Organisationsteam strahlte: „super Laufwetter“ lobte er. „Top Verhältnisse, kein Regen kein Schnee, kaum Wind, es hat echt Spaß gemacht“, sagte die schnellste Frau im Halbmarathon, Julia Laub. Vom Start weg bis ins Ziel die Nase vorn hatte über die 21,1 Kilometer lange Strecke Tadese Efrem vom SSV Ulm 1846 in 1:10,38 Stunden vor seinem Mannschaftskameraden Bah Lamin, Sieger von 2017, der ebenfalls von Anfang an in der Spitze mitlief. Über zehn Kilometer die Schnellste im gesamten Feld war die prominenteste Läuferin im Feld, die mehrfache deutsche Meisterin Sabrina Mockenhaupt.

„Ein bisschen kalt“, fanden die beiden Läufer aus Eritrea und Gambia, die im Halbmarathon den Ton angaben, die Temperaturen am Karsamstag. Dritter im Halbmarathon wurde Marius Stang von der LAV Tübingen. „Sehr schön, super Laufbedingungen, große breite Straßen, die Strecke ist einwandfrei“ fand er. Die Top-Läufer der TSG Ehingen, sonst immer vorn mit dabei, waren diesmal nicht am Start. Sie seien alle verletzt, erklärte Peter Kotz von der Leichtathletikabteilung. Insgesamt kamen 246 Läufer in der Halbmarathon-Distanz ins Ziel.

Bevor es auf die Strecke ging, hatten sich alle Läufer zusammen, klein und groß, mit Stefanie Lutrelli Fitnesstrainerin aus Ehingen mit Gymnastik aufgewärmt.

Im Zehn-Kilometer Straßenlauf war die mehrfache deutsche Meisterin, Siegerin bei internationalen Langstreckenläufen und Olympiateilnehmerin Sabrina Mockenhaupt vom Haspa Marathonteam Hamburg am Start. Sie lief von Beginn an dem Feld von 314 Läufern davon. „Die Strecke hat es in sich, aber es war schön, dass so viele Leute an der Straße standen“, freute sich die Sportsoldatin. „Bevor ich allein trainiere, mache ich lieber beim Osterlauf mit, ich wollte sowieso eine härtere Trainingseinheit einlegen“ erklärte sie Fritz Schlecht im Interview nach dem Zieleinlauf. Ende April will Mockenhaupt in Hamburg beim Halbmarathon mitlaufen.

Der bestplatzierte Mann Michael Diegel war eine Minute langsamer, ihm und dem Drittplatzierten Dominik Kernle blieb nichts als die Siegerin auf die Schulter zu nehmen und zu gratulieren, was die beiden Männer gern taten. Sabine Oesterle von der Kaufmännischen Berufsschule Ehingen und Julia Zweifel aus Laupheim fanden die Leute um sie herum alle supernett, „gut, dass man immer jemanden zum Ziehen hat“, lachten die beiden Frauen.

Mit stolz geschwellter Brust kam der Sieger des Nordic Walking Saim Yilmaz aus Blaubeuren ins Ziel. Der fast 74-Jährige aus Blaubeuren hatte schon 2017 gewonnen und will nächstes Jahr wiederkommen und siegen.

Mit grünen Startnummern hatte der Schirmherr des Osterlaufes, der Öpfinger Bürgermeister Andreas Braun, 95 Freizeitläufer aller Altersklassen, vom zehnjährigen Fußballer bis zum Senior, auf die 5,25 Kilometer lange Strecke ins Rennen geschickt. Swen Lorenz von der TSG Söflingen war der schnellste Mann mit 18:36 Minuten vor Daniel Neher aus Tiefenbach, schnellste Frau war wie im Vorjahr Franziska Jehle von der LG Welfen in 19:56,0 Minuten.

Die Männer des DRK Ortsvereins Öpfingen hatten im Ziel alle Läufer im Blick, schauten, in welcher Verfassung sie ankamen, manche liefen strahlend und winkend über die Ziellinie, andere mit letzter Kraft.

Den Anfang des Osterlaufes hatten die Junioren gemacht, hier hatte die TSV Erbach ganz heiße Eisen im Feuer, Niko Mayr gewann bei den Jungen vor Hannes Kusterer aus Biberach, bei den Mädchen siegte Lea Böhringer vom TSV Erbach vor ihrer Mannschaftskameradin Jessica Geywitz.

Großes Gewusel bei den Bambini

Das größte Gewusel und die meiste Aufregung gab es wie immer beim Bambini-Lauf der Jüngsten für alle Kinder bis zu sechs Jahren. Letzte Anweisungen von den Eltern für die Sprintstars von morgen, bei den ganz Kleinen musste auch schon mal die Mama oder der Papa mitlaufen. Zuerst standen alle 130 Kinder mit Eltern am normalen Start, dann eine Minute vor dem Start wurde der an den üblichen Bambini-Start beim Stadiontor verlegt und alle liefen durcheinander. Aber egal, es gab für jedes Kind eine Medaille und eine Urkunde, wenn auch die ganz vorn gelandeten Kleinen meinten, ihre Medaille würde etwas mehr glänzen als die anderen.