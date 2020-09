Eine 33-Jährige ist am Dienstag gegen 12 Uhr in Öpfingen mit ihrem Auto in der Oberen Gasse von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau nach ersten Erkenntnissen abgelenkt, weil sie sich kurz nach hinten zu ihren Kindern umdrehte.

Polizei ermittelt

Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 6000 Euro, der an der Mauer rund 2000 Euro.