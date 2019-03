Kreisliga A: Das SZ-Topspiel lässt einige Wünsche offen

Beim Topspiel der Kreisliga A zwischen der SG Öpfingen und dem FV Schelklingen-Hausen hatten die Zuschauer aus beiden Lagern vergeblich auf ein Spitzenspiel gehofft. Der SG Öpfingen reichte am Sonntag eine mittelmäßige Leistung, um ihren Gegner in Schach zu halten.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen - FV Schelklingen-Hausen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Eigentor (38.), 2:0 Philipp Mall (58.). - Zunächst war auf dem Öpfinger Sportplatz nicht viel los. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Die SG Öpfingen hatte in der 12. Minute ihre erste Chance und in der 20. Minute nach einem Eckball wurde die nächste Chance vergeben. Die Schelklinger benötigten in der 25. Minute einen Eckball, um erstmals in den Öpfinger Strafraum zu kommen. Der Tabellenführer konnte zunächst den Gästetorhüter nicht überwinden. Das schaffte dann ein Schelklinger Abwehrspieler, der per Kopfball eine Rückgabe wagte, die der Torhüter nicht mehr erreichte. Bei diesem knappen 1:0 blieb es bis zur Pause, da die Gäste erst in der 43. Minute den ersten Torschuss wagten.

Nach der Halbzeitpause war offensichtlich neuer Elan bei den Schelklingern festzustellen. Allerdings waren die Gäste meist vor dem Öpfinger Strafraum mit ihrer Kunst am Ende. Auf der anderen Seite sorgte die SG immer wieder für Gefahr vor dem Schelklinger Tor. Einmal klärte ein FV-Abwehrspieler auf der Torlinie.

Doch in der 58. Minute war es soweit: Philipp Mall traf zum 2:0. Kurz danach rettete Hansjörg Nothacker den Vorsprung. Erneut wagten die Gäste eine Rückgabe, bei der aber diesmal der Torhüter auf dem Posten war. Noch einmal war der Gästetorhüter gefordert, der einen Ball über die Querlatte lenken konnte.

Zu einem Spitzenspiel fehlte am Sonntag einiges. Die SG Öpfingen war zweikampfstark und nahm ihrem Gegner viele Bälle ab. Die Schelklinger waren schwach im Abschluss. Durch diese Niederlage wurde der Abstand zum Tabellenführer noch vergrößert. - Reserven: ausgefallen wegen Spielermangels der Gäste. Daher gingen die Punkte kampflos an Öpfingen.