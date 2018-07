Knappe Niederlage für Herren des TC Öpfingen

Die Tennis-Herren des TC Öpfingen haben das meisterschaftsentscheidende Spitzenspiel der Kreisstaffel gegen den Nachbarn Oberdischingen nur aufgrund der weniger gewonnenen Spiele verloren. Mit einem Sieg beendeten die Damen des TCÖ die Saison, die Damen 40 beendeten die Runde mit dem siebten Sieg im siebten Spiel.

Kreisstaffel 1 Herren: TC Öpfingen – TA Oberdischingen 3:3. Beim Duell des Tabellenzweiten Öpfingen gegen den Tabellenersten Oberdischingen kam es zu sehr interessanten Spielen. Jede der Mannschaften gewann zwei Einzel und ein Doppel. Am Ende waren es jedoch sieben mehr gewonnene Spiele, die den Ausschlag für den Mannschaftserfolg des Nachbarn aus Oberdischingen gaben. Die Öpfinger Herren beendeten die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Für den TCÖ spielten: Karl-Georg Haas, Florian Schik, Florian Haas sowie Alexander Dangelmaier.

Staffelliga Damen: SV Aßmannshardt I – TC Öpfingen 1:5. Die Damen des TC Öpfingen beendeten die Saison mit einem deutlichen Sieg. Nur ein Einzel ging nach einem hart umkämpften Spiel verloren. Nach fünf Begegnungen landeten die Öpfinger Damen in der Staffelliga auf dem dritten Tabellenplatz. Es spielten: Annika Mall, Julia Reize, Anika Staudenrausch sowie Lisa Stiehle

Bezirksliga Herren 40: TC Öpfingen I – RSV Ermingen I 1:8. Nach den Einzeln war das Spiel bereits entschieden. Norbert Gräter gewann als einziger Öpfinger sein Einzel. Den Rest der Einzel und alle Doppel holte der RSV Ermingen und setzte Öpfingen auf den letzten Tabellenplatz. Für den TC Öpfingen spielten: Karl-Georg Haas, Norbert Gräter, Ulrich Mall, Wilfried Mall, Hendrik Le Roux, Tobias Giessler sowie Jochen Feniuk.

Bezirksstaffel 1 Herren 40: SV Burgrieden I – TC Öpfingen II 3:3. Es war eine ausgeglichene Begegnung mit einem Spielstand von 2:2 nach den Einzeln und 1:1 nach den Doppeln. Der Sieg ging an Öpfingen aufgrund von 16 mehr gewonnenen Spielen. Die Herren II des TCÖ beendeten die Saison auf dem fünften Tabellenplatz. Es spielten: Heiko Kramer, Horst Mang, Alwin Henle und Ralf Schnee.

Staffelliga Herren 60: TC Öpfingen – TC 1903 Wangen I 2:4. Alle vier Einzel wurden im Matchtiebreak ausgespielt, wobei von den Öpfingern nur Arthur Egle seine Partie gewann. Wiederum Arthur Egle und Eberhard Meyer holten den zweiten Punkt für Öpfingen im Doppel. Die Herren 60 beendeten die Saison zufriedenen auf dem fünften Tabellenplatz. Für den TCÖ spielten: Arthur Egle, Eberhard Meyer, Ottmar Böll, Ulrich Engst, Josef Schuster sowie Reinhold Schadel.

Bezirksliga Damen 40: TC Langenau – TC Öpfingen 1:8. Bei dem erneut deutlichen Sieg gegen den TC Langenau wurde nur ein Einzel abgegeben. Da die Damen 40 des TC Öpfingen nun alle Spieltage souverän gewonnen haben, steht dem Aufstieg in die Bezirksoberliga nichts mehr im Weg. Für Öpfingen spielten: Silke Stiehle, Sandra Engel, Blanca Staudenrausch, Gabi Mall, Edeltraud Engst, Sonja Reichart, Angelika Schadel und Margot Köhler.

In der Damen-Hobby-Liga trägt der TC Öpfingen am Samstag, 28. Juli, 9 Uhr, noch ein Nachholspiel zu Hause gegen den SC Lehr aus. Nachdem dann alle Spiele der Saison beendet sein, starten beim TC Öpfingen die Vereinsmeisterschaften 2018. Dazu sind alle Mannschafts- und Hobbyspieler sowie Jugendliche eingeladen. Die Teilnehmer sollten sich in die am Tennisheim ausgehängte Liste eintragen. Ausgelost werden die Partien am Freitag, 27. Juli.