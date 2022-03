Klassisches Starkbierfest muss noch ein Jahr warten

Das klassische Starkbierfest in Öpfingen muss noch ein weiteres Jahr Pause machen. Auch wenn die Verantwortlichen Anfang des Jahres noch sehr zuversichtlich waren, dass eine Rückkehr zu den beliebten Traditionen in der Öpfinger Mehrzweckhalle möglich sei, so hat sich der Vorstand nun doch entschlossen, dieses Jahr feier-technisch noch etwas kürzer zu treten.

„Gerne hätten wir nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder alle Freunde und langjährigen Fans des Öpfinger Starkbierfestes in die weiß-blau geschmückte Mehrzweckhalle Öpfingen eingeladen und alle Besucherinnen und Besucher mit allem, was unser Starkbierfest ausmacht, wie Comedy und Musik, Gemütlichkeit, traditionellem Frühschoppen und Saalwette - unterhalten“, erklärt Nadine Winkler, zuständig im Vorstand des Musikvereins Öpfingen für Verwaltung und Medien.

Die noch nicht überstandene Corona-Situation und die damit verbundene Planungsunsicherheit hätten letztlich dazu geführt, auch in diesem Jahr auf die Veranstaltung des Starkbierfestes in seiner ursprünglichen Form zu verzichten. Dennoch, ganz ohne Feier und Veranstaltungen wollen die Öpfinger Musiker die Starkbierzeit nicht vorübergehen lassen. Insgesamt bieten sie zwei Aktionen an.

Comedy mit Hillu’s Herzdropa

Zum einen wird es am 19. März ab 20 Uhr in der Festhalle Comedy mit „Hillu’s Herzdropfa“ geben. Die Komödianten präsentieren den Besuchern ihr neues Programm „Schtoi-reiche Albschwoaba“ als Lena ond Maddeis Schuahdone zu ihren Geschichten aus dem Leben. Situationen, die jeder Zuschauer bereits das ein oder andere Mal in ähnlicher Weise selbst erlebt hat. Hillu’s Herzdropfa sehen das Leben von der heiteren Seite. Mit Spontanität, Flexibilität und ihrer Freude, auf der Bühne zu stehen, begeistern sie seit 15 Jahren ein Publikum jeden Alters. Schwäbische Befindlichkeiten aufs Korn zu nehmen, das beherrschen die Herzdropfa mit Bravour. Sprachbarrieren gibt es für sie nicht. Hillu’s Herzdropfa sind echte „Urgesteine“ von der Schwäbischen Alb und untrennbar mit dieser verbunden. Dies kann der Zuschauer bei ihren Auftritten hautnah erleben, heißt es von den Veranstaltern zum Programmabend. Dieser findet unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung statt (nach aktuellem Stand mit 3G, reduzierte Besucheranzahl, Maskenpflicht).

Leckere Päckchen für daheim

Als zweite Aktion bietet der Öpfinger Musikverein das „Starkbierfest dohoim“ an. Am 20. März müsse „hoffentlich ein letztes Mal“ das Starkbierfest in Dirndl und Lederhose „dohoim“ gefeiert werden. Dafür bieten die Musiker wieder das „Starkbierfest-Päckle für dohoim“ an – mit der bewährten Haustür-Lieferung. Die Pakete werden von den Musikern unter Einhaltung der Hygienevorschriften und der Kühlkette zusammengestellt. Die Speisen sind bis zu drei Tage haltbar. Die Auslieferung erfolgt am Sonntag, 20. März, zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr (bis rund 10 Kilometer rund um Öpfingen).