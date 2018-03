Kläranlage wirft Schatten im Haushalt 2018 voraus

In der Gemeinderatssitzung in Öpfingen haben die Ratsmitglieder erstmals den Haushalt für das Jahr 2018 vorberaten. Mit rund 7,3 Millionen Euro Gesamtumfang steigt der letzte kammerale Haushaltsplanansatz für die Gemeinde erneut an.

Bürgermeister Andreas Braun startete seinen Vortrag mit einem kurzen Rückblick ins Jahr 2017. Dieses ist für Öpfingen kein schlechtes gewesen, denn auch Öpfingen profitiert von der anhaltend guten Konjunktur. Zusätzliche Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und der Einkommenssteuer und sparsames Haushalten sorgen für eine ordentliche Summe, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wird. Einziger Wermutstropfen, ein kleines Minus bei der Umsatzsteuer.

Im Gegensatz zum Vorjahr steigt das Gesamtvolumen des Haushalts wieder an. Der Verwaltungshaushalt verzeichnet ein Plus von sechs Prozent und beim Vermögenshaushalt sind es sogar elf Prozent mehr. „Wir haben ein ambitioniertes Aufgabenprogramm und gleichzeitig schreitet unser Schuldenabbau stetig voran“, sagt Bürgermeister Andreas Braun. Neben einer ordentliche Tilgung der Kreditlasten in Höhe von 22 500 Euro löst Öpfingen einen Kredit komplett aus, da dessen Zinsbindung ausläuft. Hierfür investiert die Gemeinde nochmal 52 500 Euro. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung Öpfingens Ende 2018 auf 26 Euro.

Kläranlage bindet Gelder und Arbeitskraft

Neben geplanten Kosten, wie Straßen- und Kanalsanierungen oder der Ausbau des Gewerbegebiets, wirft vor allem das Großprojekt Kläranlage seine Schatten voraus. Der Eigenanteil der Gemeinde an der rund zehn Millionen Euro teuren Sanierung wird sich auf 47 Prozent belaufen. „Wir hoffen auf einen Zuschuss von einer Million Euro“, sagt Braun. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Öpfingen alleine 3,7 Millionen Euro aufbringen muss. Die geplante Rücklagenzuführung für das Jahr 2018 in Höhe von geschätzten 475 000 Euro sieht Braun daher als Sparrate für die Kläranlage. Die gemeindliche Rücklage soll inklusive dieser Zuführung dann auf rund 1,27 Millionen Euro angewachsen sein. Wenn die positive Konjuktur weiter anhalte, geht die Verwaltung von einer erneuten Steigerung der Steuereinnahmen und Zuwendungen aus. Rechnerisch sollte sich der Zuwachs auf 137 000 Euro belaufen. Beinahe die Hälfte davon wird laut Planansatz aber durch Kosten und Preissteigerungen vornehmlich im Personalbereich wieder aufgebraucht.

„Diese Überschüsse ermöglichen uns die allgemeinen Preissteigerungen zu finanzieren. Außerdem sind wir gewappnet, wenn es kurzfristig etwas zu tun gibt“, so Braun. Denn neben der Kläranlage gebe es auch noch den Breitbandausbau und die Modernisierung der Schule. Ohne entsprechende Zuschüsse funktioniere es nicht, diese Aufgaben gleichzeitig umzusetzen stellte der Schultes klar. Ferner hätte die Gemeinde noch einige andere Baustellen, wie beispielsweise die Unterbringung des Bauhofs, bei denen sie tätig werden könnten. Das funktioniere aber momentan weder finanziell noch personell, sagte Braun und warb um Verständnis.