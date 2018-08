Kinder erkunden mit dem Kajak die Donau

Ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Öpfinger Sommerferienprogramms war die Kajak-Tour. Am vergangenen Samstag durfte eine Gruppe von Öpfinger Kindern die Donau einmal aus einem anderen Blickwinkel erleben.

In Zusammenarbeit mit der Kanuabteilung des VfL Munderkingen fuhren die Kinder mit Monika und Regina Diepold der Abteilung Gymnastik (SG Öpfingen) in Kajaks auf der Donau von Rottenacker nach Öpfingen.

Westen und Paddel anpassen

Bereits am Freitag begannen für die Kinder die Vorbereitungen. Es galt Schwimmwesten und Paddel anzupassen und eingewiesen zu werden. Um sich an Fluß und Gerätschaft zu gewöhnen, durften die Kinder gleich eine Runde auf dem Wasser drehen.

Am Samstag in der Früh ging es dann mit den Kajaks auf die Donau. „Das war cool. Als wäre man selber im Wasser nicht nur drauf“, fand der elfjährige Simon. Drei Stunden dauerte die Fahrt, vorbei unter anderem an Ehingen und Gamerschwang. „Das war ganz schön anstrengend. Die Kinder kamen teilweise an ihre Grenzen. Aber aufgegeben hat keiner der Teilnehmer; alle waren ganz glücklich im eigenen Kajak selbst anzukommen“, fasste Monika Diepold den Tag zusammen. Gemeinsam mit den Kanuten des VfL ließen Kinder und Betreuerinnen den Tag bei Grillwurst und Apfelschorle in Öpfingen am Ufer der Donau ausklingen.