Kandidaten der „Unabhängigen Liste Öpfingen“ stehen fest

Zur Gemeinderatswahl am 26. Mai kann die „Unabhängige Liste Öpfingen“ mit fünf Kandidaten aufwarten. Drei aktuelle Gemeinderatsmitglieder der Unabhängigen kandidieren wieder. Das sind Paul Fritsch (43, Landwirtschaftsmeister), Monika Diepold (52, Fach-Krankenschwester) und Waltraud Marx (65, pensionierte Lehrerin). Die beiden neuen Bewerber, die auch zum ersten Mal kandidieren, sind Florian Schik (39, Schreinermeister) und Barbara Steuer (64, Diplom-Pflegewirtin).

Weniger Kandidaten als vor vier Jahren

In der genannten Reihenfolge sind die fünf Kandidaten auf der Liste auch platziert. Die aktuellen Gemeinderatsmitglieder haben sich anhand des Ergebnisses der vergangenen Kommunalwahl an die Spitze der Liste gesetzt. Paul Fritsch erhielt damals unter den drei Kandidaten die meisten Stimmen. Waltraud Marx vertritt in der dritten Legislaturperiode die Öpfinger Bürger. Fritsch und Diepold machen seit fünf Jahren in dem Gremium mit. Die Listenneulinge sind alphabetisch aufsteigend auf die Listenplätze vier und fünf gesetzt und stimmten der Listenplatzierung in geheimer Abstimmung ebenfalls zu. Die Nominierungsversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus „Ochsen“ wurde von zehn Personen besucht.

Bei der vergangenen Gemeinderatswahl im Jahr 2014 waren die Öpfinger Unabhängigen noch mit zehn Bewerbern ins Rennen gegangen. Allerdings trauen sich in der Regel diejenigen, die es beim ersten Mal nicht schaffen, nicht wieder zu kandidieren, erklärt Peter Erhard den Rückgang an Kandidaten. Peter Erhard ist derzeit in der zweiten Legislaturperiode als Unabhängiger im Gemeinderat dabei, kandidiert diesmal nicht wieder und möchte Jüngere an die Reihe kommen lassen. Wichtige Themen sind seiner Meinung nach die Donaurenaturierung und die verträgliche architektonische Innenentwicklung Öpfingens.