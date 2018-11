Kabaretttrio „Volksdampf“ gastiert mit Musik und Wortwitz in Öpfingen.

Das Kabaretttrio „Volksdampf“ hat in Öpfingen gastiert und fand dort 90 Zuschauer im Unteren Schloss vor. Bürgermeister Andreas Braun begrüßte zu der von der Volkshochschule organisierten letzten Veranstaltung in diesem Jahr. „Volksdampf“ lieferte „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt“, verziert mit viel Musik und reichlich Wortwitz. Kredenzt wurde aus gesellschaftlichen und politischen Themen ein heiß-kaltes Buffet, an dem jeder etwas Genießbares, aber auch Schwerverdauliches finden konnte, was die Köche mit den modernen Rezepten begründeten.

Zum Einstieg ließ das Trio nämlich wissen, wie schwierig Kabarett heutzutage zu machen sei. Jeder im Publikum gehöre irgendeiner Minderheit an und reklamiere Schutz vor Verletzung. Die Überschrift „17 Schwerverletzte nach Kabarettabend“ lese sich in der Zeitung auch wirklich nicht so schön, scherzten die Bühnenakteure. Den Minderheitenschutz wollen auch NPD-Wähler und die Anhänger der Identitären Bewegung für sich in Anspruch nehmen, wiesen die Kabarettisten hin, um sich doch gleich in diese Richtung vorzutasten und Applaus einzuheimsen. Dabei sei das tägliche Fernsehprogramm doch auch eine wiederkehrende Verletzung, besonders „Die Bachelorette“.

Bis auf wenige Ausnahmen war das Publikum in Öpfingen über 50 Jahre alt und damit laut „Volksdampf“ im besten Alter, um über den Tod und die Grabsteininschrift nachzudenken. Aus dem Hut zauberte das Trio eine Vielzahl an Wortwitzen von folgender Güte: „Auch der Zahnarzt hinterlässt eine Lücke“ und „Selbst das Busenwunder nippelt ab.“ Dem Song auf den Tod war ein Lied über den „digitalen Volldepp“ vorausgegangen. Später folgte der Titel „Bled bleibt bled“. Nur ein Zuschauer in Öpfingen zeigte an, das notwendige Mobiltelefon, das ein Webdepp benötigt, überhaupt nicht zu besitzen. Mit philosophischen und medizinischen Erklärungen deutete die Kabarettistin Lisa Greiner mit ihren Kollegen Suso Engelhart und Reiner Muffler die Denkweise und Handlungen des Menschen. „Der Habgierige ist arm“ und „Kultur ist alles, was der Mensch macht, nicht aber der Affe“, lauteten die Merksätze des Abends.

Einzelne Scherze erschienen als Knüller schon vergangener Jahre, weil diese nicht mehr so zünden, bekanntlich hat die Gesellschaft einen Scheidepunkt passiert. Zum Beispiel stimmten die drei Akteure mit ihren unterschiedlichen Stimmen ein doch harmonisches Jodeltrio an. Die anschließende Erklärung, das sei als selbst auferlegte Kultureinlage anzusehen, vermochte nicht „den Saal“ zum Lachen zu bringen. „Mir hat das Jodeln gefallen“, sagte ein Besucher auf dem vorzeitigen Heimweg. Vielleicht lag es am angekündigten „Hinterhalt“, der es in sich hat, nicht immer erkennen zu können, ob es um Angriffsfeuer oder einen Querschläger aus der eigenen Front geht.