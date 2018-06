Jugendmusikschule kann weiter bestehen

Mit den Wahlen in der Jugendmusikschule Öpfingen kehrt die Organisation in ruhiges Fahrwasser zurück. Alle Ämter konnten besetzt werden, nachdem im vergangenen Jahr der Wegzug einer Verantwortlichen eine Lücke in den Vorstand gerissen hatte, die vom Registergericht maximal für ein Jahr geduldet wird. Susanne Rommel-Geiges steht jetzt als neue Stellvertreterin die bisherige Schriftführerin Gertrud Holster zur Seite. Eine Nachfolgerin bei der Schriftführung gibt es mit Beate Ehrhardt, die sich in Katja Ströbele eine Helferin an ihre Seite geholt hat.

Als Elternbeiratsmitglieder wurden Andrea Engel, Anja Engst und Beate Rathgeb gewählt. Aufgehört hat die bisherige Elternbeirätin Melanie Ege. Im Vorstand wurden versetzte Wahlen eingeführt. So sind die Vorsitzende und die Schriftführerin auf zwei Jahre gewählt, während der Stellvertreterposten und das Amt der Kassenwartin im kommenden Jahr zur Wiederwahl stehen. Schatzmeisterin Michaela Metzner berichtete in der Hauptversammlung im Gasthaus Ochsen über Mehrausgaben im Berichtsjahr in Höhe von 1500 Euro. Die Lehrergehälter wurden erhöht. Die Anhebung der Musikschulgebühren griff erst einige Monate später, weshalb sich die finanzielle Lücke 2015 nicht wiederholen soll. Die Kassenwartin teilte zufrieden mit, dass sie jetzt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 Euro pro Monat für die Anfertigung von Ausdrucken bekommt. Das Vermögen der Jugendmusikschule ist im fünfstelligen Bereich. Die Kassenprüfer waren nicht anwesend. Verlesen wurde ein Schriftstück über „die ordentliche und korrekte Buchführung“ und die Entlastung vorgenommen.

Die Musikschule wird derzeit von 63 Schülern besucht, was den geringsten Stand in den vergangenen Jahren darstellt, berichtete Unterrichtsleiterin Maria Fogl. Die musikalische Früherziehung wird von vier Gruppen besucht. Kaum gefragt sei derzeit der Flötenunterricht, wurde in der Hauptversammlung mit Staunen betont. Im Bereich musikalische Früherziehung wird eine neue Lehrerin gesucht.

Abgestimmt wurde in der Hauptversammlung über eine Satzungsänderung: Keine Geschwisterermäßigung gibt es bei der Chormitgliedschaft, die sich auf fünf Euro pro Monat beläuft. Beim Instrumentalunterricht wird für jedes dritte und weitere Kind einer Familie ein Rabatt gewährt. In ihrem ersten Bericht hatte die Vorsitzende die etwas widrigen Umstände des vergangenen Jahres und die Kandidatensuche geschildert. Sie berichtete über die Matinée und das Ferienprogrammangebot. Beides soll 2015 wiederholt werden. Die Matinee ist für Sonntag, 5. Juli, 10 Uhr, terminiert. Beim Ferienprogramm möchte man wieder ein interessantes Angebot machen. Die Vorsitzende dankte für die Nutzung der Räumlichkeiten in der Schule und den Kulturraum mit Flügel und die Unterstützung durch den Hausmeister. Die Gemeinde versucht die Rahmenbedingungen für die Musikschule zu bieten, sagte Bürgermeister Karl Lüddecke.