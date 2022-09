Joint Five live in Öpfingen

Es rührt sich was im Kulturraum „Unteres Schloss“ in Öpfingen. Denn die Jungs von Joint Five bitten am Samstag, 17. September, um 20 Uhr zur acapella-Konzertparty. Dabei waren sie nicht immer auf den Gesang fixiert. Im Presseinfo beschreiben sie ihren Werdegang wie folgt: Fünf junge Blasmusiker trafen sich zufällig im Bierzelt irgendwo in Oberschwaben. Nach erfolgreichen Auftritten und zur späteren Stunde wurde oft und gerne gesungen. Schnell kam die Idee auf, die Instrumente niederzulegen und sich dem Gesang zu widmen. Schon in den ersten Proben wuchs die Leidenschaft für diese Musik. Anfangs starteten sie mit Liedern bekannter Bands wie Wise Guys oder Prinzen und erweiterten Ihr Repertoire auch mit eigenen Arrangements. Fetzige Pop-Beats, Balladen und selbst klassisch angehauchtes mit Texten zum Schmunzeln oder Nachdenken machen nun das Programm aus. Seit Sommer 2018 tritt Joint Five in dieser Konstellation auf: Philipp Zell (Tenor), Jochen Ruß (Tenor), Roman Muth (Bariton), Stephan Engst (Bariton, Vocal Percussion), Thomas Fritsch (Bass). Karten gibt es zu 18 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf zu 16 Euro im Rathaus Öpfingen, Telefon 07391 / 7084-0.