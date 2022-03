Jahresversammlung 2022 der Abteilung Radsport der SG Öpfingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Abteilung Radsport in der SG Öpfingen hat nach zwei Jahren ihre Jahresversammlung in Präsenz unter Einhaltung der 2G-Regelung durchgeführt. Als Gäste begrüßte der Abteilungsleiter Günter Schulz die Vorstandsmitglieder des Hauptvereins Heidi und Michael Kleck. Im Sinne einer kurzen Veranstaltung wurden die drängendsten Themen mit Berichten des Abteilungsleiters, der Kassenführerin sowie Wahlen der gesamten Abteilungsführung abgearbeitet.

In seinem Bericht ging der Abteilungsleiter auf die Radsportjahre 2020 und 2021 ein. Einzelfahrten standen gegenüber den Gruppenfahrten im Vordergrund. Nach einem durch nur vereinzelte Veranstaltungen überschaubaren Radsportjahr 2020 hat die Abteilung im Frühsommer 2021 einen Restart auch mit Gruppenausfahrten gewagt. Wie in den Vorjahren haben die Abteilungsmitglieder sowohl in der landesweiten Einzelwertung in allen Altersklassen und Wettbewerben im „Freien Rad Touren Fahren“ als auch als Verein in der Gruppenwertung mit den gefahrenen Kilometern erste und weitere vordere Plätze erfahren können.

Erfreulich ist das kontinuierliche Anwachsen der Teilnehmerzahlen der beiden in Öpfingen und Ehingen angebotenen AOK-Radtreffs. Mit nur wenigen Ausnahmen fahren die Teilnehmer E-Bike und folgen damit der auch durch die Coronapandemie geförderten Radsportwelle. Der Abteilungsleiter dankte den vier lizenzierten Übungsleitern für ihren jahrelangen Einsatz.

Die Entlastung der Abteilungsführung und der Ausschussmitglieder sowie die sich anschließenden Neuwahlen führte Michael Kleck durch. Einstimmig wurde die bisherige Abteilungsführung mit Günter Schulz als Abteilungsleiter, Barbara Steuer als stellvertretende Abteilungsleiterin und Claudine Plieskat als Kassier wiedergewählt. Schriftführer ist Carsten Schiemenz, nachdem er seit Anfang 2021 dieses Amt bereits kommissarisch übernommen hatte. Ausschussmitglieder sind weiterhin Josef Renz und Klaus Schuhmacher. Neu in den Ausschuss wurde Werner Behet gewählt, der sich schwerpunktmäßig mit der Förderung des Kinder- und Familienradfahrens beschäftigen wird.

Als Projekt in 2022 ist die Abteilung bestrebt, vermehrt junge Familien für das Radfahren zu gewinnen. Angedacht sind die Durchführung von Fahrtrainings mit Fahrradanhänger, Ausfahrten von Familien mit nah gesteckten Zielen und Möglichkeiten zum Spielen der Kinder. Ebenfalls soll die Zusammenarbeit mit Kindergärten gestärkt werden.