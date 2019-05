Jährliches Chorfestival vereinigt vier Gesangvereine

Zum jährlichen Chorfestival haben sich der Liederkranz Allmendingen, der Liederkranz Kirchen, das Kirchener Ensemble „fEinklang“, der Gesangverein Frohsinn Ingstetten und der gastgebende Liederkranz Öpfingen am Samstag in der Öpfinger Mehrzweckhalle eingefunden. Mit einem abwechslungsreichen Gesangskonzert unterhielten sie sich gegenseitig und zahlreiche weitere Zuhörer.

Zur Begrüßung sang der von Tobias Dorow dirigierte Liederkranz Öpfingen zur Klavierbegleitung von Günther Wurst „Musik ist Trumpf für jeden“, das von Heinz Gietz komponierte Titellied der 1975 bis 1981 von ZDF, ORF und SRG ausgestrahlten Musikrevue mit dem unvergessenen Peter Frankenfeld.

Natalie Klink saß am Klavier, als der Liederkranz Kirchen die Bühne bestieg und unter der Leitung von Alexander Lotz das von Wolfgang Amadeus für zwei Soprane und Bass mit Begleitung von drei Bassetthörnern komponierte Terzett „Più non si trovano“, KV 549 mit dem Text „Glaubt ihr, Beständigkeit“ zum Besten gab und mit „Tum-Balalayka“ israelische Melodik in e-Moll und mit der Serenade „Um die Berge legt der Abend“ mit tiefen Bässen russische Chorharmonie ins Spiel brachte.

Den Kirchener Chor „fEinklang“ mit 13 Frauen und neun Männern brachte Norbert Huber mit „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens in Schwung und noch lockerer vom Hocker bei „Goodnight, sweetheart“ im Satz von Robert Sund.

Die Frauen aller Chöre vereinten sich, um unter der Leitung von Tobias Dorow zum Vergnügen der Männer das Mozart zugeschriebene Lied „Im Frühling“ und Siegfried Herterichs Trinklied „Auch Frauen sind lustig“ vorzutragen. Erfolgreich auf Englisch versuchte sich der von Ursula Glück geleitete Liederkranz Allmendingen mit „There is sunshine in the morning“, erheiterte mit „Ich brauche keine Millionen“ aus „Hello Janine“ und dem durch Heinz Rühmann bekannt gewordenen Schlager „Mir geht’s gut“. Gemeinsam trugen alle männlichen Sänger den „Jägerchor“ aus Webers Oper „Der Freischütz“ und „Schöne Nacht“ von Wilhelm Nagel vor. Super Stimmung kam auf, als der Gesangverein Frohsinn unter der temperamentvollen Leitung von Inga Schmidt „Lacht die Sonne“ und Rocco Granatas Schlager „Marina“, darunter eine Strophe auf Italienisch, von sich gab. Bei „Kalinka“ klatschte das Publikum im Refrain mit. Nach dem Welterfolg“ „Ain’t she sweet“ als „Sing mit mir“ kannte der Jubel keine Grenzen.

Beschwingt brachte der Liederkranz Öpfingen „Mr. Sandman“ zu Gehör. Gar nicht schlecht gelang ihm der Versuch, ein Schweizer Volkslied wiederzugeben. Noch herziger und präsenter hätte es sicher getönt, wenn die Männer mit den Händen „im Hosesack“ gesungen hätten. Die Frauen hätten sie hinter dem Schurz verstecken können, wenn sie einen umgebunden hätten. Für einen einfachen Text wie den des Toggenburger Jodelliedes „Gang rüef de Bruune“ braucht man kein Textheft zum Hineinschauen. In sich ruhend blicken Schweizer Volksliedsänger über das Publikum hinweg. Dafür war den Schwaben von der Donau „Auf de schwäbsche Eisebahna“ doch vertrauter. Diese in der vorletzten Strophe mit zornigem Gerede des von der geschwindigkeitsbedingten Enthauptung seines Ziegenbocks betroffenen Bauern anzureichern, war ein gelungener Gag.

Gemeinsam füllten alle Chöre am Schluss die Bühne und beschlossen das abwechslungsreiche Konzert mit „Der Mond ist aufgegangen“ und rhythmisch bewegt mit „Sambalele, kleiner Chico“ aus Brasilien.