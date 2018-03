Hubert Kneißle verabschiedet sich mit der Landesehrennadel

Die SG Öpfingen wird neue Wege gehen. Nach 21 Jahren gibt es vorerst keinen ersten Vorsitzenden mehr. Der Posten soll bald neu besetzt werden, so hieß es während der Mitgliederversammlung, in welcher Hubert Kneißle verabschiedet wurde und die Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhielt. Die Satzung wurde aktualisiert und die Posten neu geordnet. Es gibt somit neben dem vakanten Vorsitzenden-Posten vier Hauptverantwortliche: den Vorsitzenden Administration, wofür sich Carsten Schimens wählen ließ, der momentan die Hauptverantwortung trägt. Neben diesem arbeiten hauptverantwortlich der Vorsitzende der Abteilung Koordination Michael Kleck, mit, Schriftführer Carsten Rechtsteiner und Kassierer Joachim Zimmermann.

Monatlich werden sich die Hauptverantwortlichen treffen und quartalsweise mit den Abteilungsleitern Fußball, Gymnastik, Radsport, Ski/Snowboard und Tischtennis tagen. Die Abteilungsleiter werden ihrerseits den ständigen Kontakt mit den Abteilungen halten. Jährlich findet, wie gehabt, die Hauptversammlung statt und wird Anliegen aller behandeln und Rechenschaft ablegen. Alle sind Zuarbeiter nach oben über Erfolge, Wünsche, Probleme und Anliegen, die die Spitze wissen muss. Wobei nur die fünf Hauptämter Wahlämter sind. Der Koordinator aus der Spitze kümmert sich um Liegenschaften, Verwaltung, Eventmanagement und Versicherungswesen. Sein Schriftführerkollege behält „Social Media“ noch im Blick.

Beschlossen wurden neue, höhere Beiträge. Um fünf bis zehn Euro steigt der Jahresbeitrag. „Das ist nichts im Vergleich zu Sportstudios. Deshalb bitten wir um eine Erhöhung, nachdem die letzte im Jahr 2010 war“, sagte Carsten Schiemenz, der zuvor kurz und prägnant die Satzungsänderungen vorgetragen hatte. Darin ging es zum Beispiel um die Neufestlegung von Abstimmungsmehrheiten, Teilwahlen, um immer eine noch im Amt befindliche Führungsmannschaft zu haben, Strafbestimmungen, Datenschutz, die Einladung nur noch per Mitteilungsblatt und Ähnliches. Schiemenz warb um die Beitragserhöhung, die letztlich einstimmig erfolgte, mit dem Hinweis auf die Ausgaben, die der rund 900 Mitglieder zählende Verein jährlich tätigt. Das sind 260 000 Euro, davon 160 000 Euro im ideellen Bereich und im Zweckbetrieb, was „ein Riesenbetrag“ sei. Mit der Erhöhung können 3700 Euro an Mehreinnahmen erzielt werden. Am höchsten wird der Familienbeitrag mit zehn Euro mehr veranlagt.

Bürgermeister Andreas Braun und Carsten Schiemenz ehrten am Schluss des offiziellen Teils den scheidenden Vorsitzenden Hubert Kneißle. Braun betonte, dass die Sanierung des Sportheims und die Verpachtung als Pizzeria, bald mit Gartenterrasse, „ein tolles Konzept“ seien und „schwäbisches Dolce Vita“ in Öpfingen an der Donau einziehe. Der Trainingsplatz wird wegen Hochwassergefahr angehoben und soll im September neu eröffnet werden. Hubert Kneißle dankte für „die wohltuenden Worte“. 21 Jahre war er SG-Chef, 22 Jahre Kassier der Fußballer und nahm Doppelfunktionen ein, weil er noch Schriftführer im Hauptverein war und Vize vom heutigen Ehrenvorsitzenden Herbert Nerdinger, der als alter SG-Hase noch alles wusste und die lobenden Worte auf den einst „jungen Mann“ und heute 40 Jahre lang tätigen Ehrenamtlichen sprechen konnte. Kneißle habe viel angestoßen und umgesetzt. Traurig blickte der Geehrte selbst auf das bekannte und inzwischen leider Baden gegangene Wasserfest zurück. „Wir waren zu früh dran“, meinte Kneißle, der mal die EVA, die Erste Allgemeine Verunsicherung nach Öpfingen geholt hat. Als Tiefschlag beschrieb er die Kündigung des Hauses Hasslach, eine beliebte Hütte für Ausflüge, die der Erbe dann aber selbst anfing zu nutzen. Hubert Kneißle dankte seiner Ehefrau, an die auch von Seiten des Vereins mit einem Blumenstrauß gedacht wurde, wegen des SG-Engagements des Mannes, das der Familie zeitlich abging. Dass Kneißle beim Osterlauf mithilft, darauf hoffen seine Sportskameraden. 2020 steht das 100-jährige Bestehen der Sportgemeinschaft Öpfingen im Kalender.