Heiko Dolpp ist jetzt einer der drei Vorsitzenden

Heiko Dolpp ist neuer Vorsitzender für den musikalischen Betrieb und die Präsentation des Musikvereins Öpfingen. Am Freitag wählte ihn die Hauptversammlung zum Nachfolger von Karl Dolpp. Neuer Jugendleiter ist Uwe Grimm.

Die Verschiebung in der Vorstandschaft gilt für ein Jahr. 2019 wird der gesamte Vorstand des Musikvereins neu gewählt. Bisher war Heiko Dolpp Jugendleiter und Uwe Grimm Beisitzer. Für Grimmseine vorherige Funktion fand sich kein Nachfolger.

Rudi Kneißle, der Vorsitzende für Organisation, eröffnete die Versammlung. Nadine Winkler, Vorsitzende für Verwaltung und Medien, leitete sie bis zu den Wahlen und gab einen Jahresrückblick. Als ersten Höhepunkt des Berichtszeitraums nannte sie die Teilnahme am Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Schmiechen. Mit den Titeln Appalachian Overture und Flashing Winds erzielte die Kapelle in der Oberstufe mit 91,8 Punkten das beste Ergebnis. Bestens kam die Musik aus Öpfingen auch beim Ulrichsfest in Berg im Biergarten an und hatte einen weiteren Auftritt beim Grillfest an der Grundschule. Im Oktober spielte sie beim Öpfinger Burrenfestival zum Frühschoppen auf. Einen Erfolg verzeichnete sie auch am 11. November beim Musikerbesen im Probenraum. Den zweiten Höhepunkt in der Berichtszeit stellte das in jeder Hinsicht gelungene Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag in der voll besetzten Halle dar. Auch bei den diesjährigen Fasnetsumzügen in Öpfingen und Oberdischingen präsentierten sich die Öpfinger Musiker in guter Form. Mit dem Verlauf des weitum bekannten Starkbierfestes ist der Musikverein höchst zufrieden.

Nach Auskunft von Nadine Winkler zählt der Musikverein Öpfingen 218 Mitglieder., darunter 118 fördernde. Von den 95 musikalisch aktiven Mitgliedern spielen 51 im Blasorchester mit. Beim Kreismusikfest in Kirchen nimmt die Öpfinger Kapelle am Gesamtchor und am Festzug teil. Das traditionelle Serenadenkonzert findet dieses Jahr wegen des Fußballweltmeisterschaftsfinales bereits am Vormittag statt. Von einem leichten Überschuss bei der Jahresrechnung berichtete die für die Finanzen zuständige Vorsitzende Susanne Keller.

„Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl hier“, sagte Dirigent Helmut Kassner. Ab 1990 spielte er mit Ernst Mosch im besten Blasorchester der Welt und ist als Flügelhornist der Egerländer Musikanten ein Begriff. Vergangenes Jahr schnitt er mit der Musikkapelle Öpfingen beim Wertungsspiel in Schmiechen hervorragend ab und sorgte mit einem beeindruckenden Weihnachtskonzert für eine volles Halle. Die Titel für die Serenade habe er bereits ausgewählt, sagte Kassner bei der Versammlung, und auch die Reihenfolge für das kommende Weihnachtskonzert stehe zu 90 Prozent fest.

25 Kinder sind als Smarties die jüngste Formation, berichtete der bisherige Jugendleiter Heiko Dolpp, 22 Jugendliche aus Öpfingen spielen in der Gemeinschaftsjugendkapelle Oberdischingen-Öpfingen mit. Die Smarties wurden beim Jugendwertungsspiel sehr gut bewertet, die Jugendkapelle gar hervorragend.

In keiner Probe der Musikkapelle fehlte Jutta Seiz. Einmal nicht anwesend waren Susanne Keller, Carmen Bierer, Kai Dolpp, Caroline Seiz, Christoph Kneißle und Rudi Kneißle. Zweimal fehlten Christoph Böllinger, Wolfgang Seiz und Nadine Winkler. Von den im Frühjahr 2017 neu dazugekommenen Musikern fehlten Lena Heinze und Sophia Keller einmal, ebenso Ann-Sophie Sick. Sie ist seit Herbst dabei.