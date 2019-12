Grundschulkinder veranstalten Weihnachtszauber

Die Öpfinger Grundschulkinder können außer Hochdeutsch auch Spanisch und Englisch. Das bewiesen sie am Freitag, als sie auf der Rathaustreppe mit leidenschaftlicher Begeisterung José Felicianos Weihnachtshit „Feliz Navidad“ auswendig von sich gaben.

Zum „Weihnachtszauber vor dem Rathaus“ hatte der Förderverein der Grundschule nach Einbruch der Dunkelheit eingeladen. Viele Erwachsene verfolgten, wie sich fröhliche Kinder auf der Eingangstreppe aufstellten. „Das kommt später“, reagierte Gitarrenbegleiter Markus Bayer auf den Vorschlag eines Kindes, gleich den spanisch-englischen Schlager zum Besten zu geben. Lieder von Sternen, Engeln und anderen himmlischen Weihnachtsfiguren waren zuerst angesagt. Schon da überraschte die übergroße Begeisterung, mit welcher die Buben und Mädchen in astreinem Hochdeutsch die Texte wiedergaben. Auf der Höhe des vorgegebenen Tones zu bleiben, fiel ihnen bei der Instrumentalbegleitung von Markus Bayer auf der Gitarre und Sandra Fröhner am Keyboard überhaupt nicht schwer.

Aller Blicke richteten sich in die Höhe, als sich im Obergeschoss des Rathauses ein Fenster auftat und in seinem Rahmen eine weiße Engelsgestalt erschien. Als Christkind kam Evelyn Rechtsteiner zum Vorschein und verkörperte eine Symbolfigur des Weihnachtsfestes, die dem Brauchtum zufolge den Kindern die Weihnachtsgeschenke bringt, ohne dabei gesehen zu werden. Ursprünglich eine protestantische Tradition, ist die Idee des Christkinds heute überwiegend in katholischen Gegenden verbreitet und lässt es sich nicht nehmen, hin und wieder sicht- und hörbar zu werden. Dann brach sich die Weihnachtsfreude Bahn und die Kinder legten prächtig los: „Feliz Navidad, prospero año y felicidad, I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart“.