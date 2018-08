Glasfaserausbau in Öpfingen kommt voran

Das Unternehmen Erdkraft kommt beim Glasfaserausbau in Öpfingen sehr gut voran. Aktuell haben Mitarbeiter der Firma ein weiteres Stück Backbone-Netz zwischen Öpfingen und Gamerschwang verlegt.

Mitte Juli konnte Bürgermeister Andreas Braun den Förderbescheid für den Ausbau in Höhe von rund 320 000 Euro entgegen nehmen. Eigentlich war die Fertigstellung der Arbeiten bis zum Sommer kommenden Jahres geplant, aber weil man sehr gut voran käme, rechnet Ingenieur Markus Wiehl, der die Baustelle von Seiten des zuständigen Ingenieurbüros Funk betreut, jetzt sogar mit dem Abschluss der Bauarbeiten bis Ende dieses Jahres. Damit wäre die Gemeinde Öpfingen an das überregionale Breitbandnetz angebunden. Neben den Gewerbebetrieben an der Alten Landstraße und an der Ulmer Straße profitieren ab dann auch die Grundschule und das Rathaus vom schnellen Internet. In Zukunft werden bei gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen die baulichen Infrastrukturen geschaffen, um langfristig alle Haushalte in Öpfingen mit Glasfaser anzubinden, heißt es dazu aus der Verwaltung.

Keine größeren Verkehrsbehinderungen

Nachdem dise Arbeiten entlang des Gemeindeverbindungsweges zwischen Öpfingen und Gamerschwang abgeschlossen sind, wird an der innerörtlichen Trasse weitergebaut. Die Verlegung der Kabelstränge wird meist in Gehwegen sein, erklärt Wiehl. Mit Straßensperrungen ist zwar nicht zu rechnen, allerdings mit leichten Verkehrsbehinderungen, ähnlich wie bei der aktuellen Baumaßnahme entlang des Gemeindeverbindungswegs. „Da die Maschinen auf der Straße arbeiten, müssen Autofahrer um sie herum fahren. Das Unternehmen wird aber mit einer Beschilderung rechtzeitig auf die Baustellen hinweisen.“ Zudem würden Straßenquerungen mit stabilen Metallplatten abgedeckt.

Der Strang wird zunächst zum Standort für den so genannten Point of Presence (PoP) führen, der als Vermittlungsstelle zwischen Backbone- und Ortsnetz fungiert. Gebaut werden soll das etwa garagengroße Gebäude nahe dem Parkplatz der Mehrzweckhalle. Danach führt die Trasse weiter durch die Ortschaft bis zur Bundesstraße und ins Industriegebiet Burren. „Im Gewerbegebiet müssen wir den Strang nur anschließen, weil dort schon viel Glasfaser mitverlegt wurde. Danach geht es laut der aktuellen Planung weiter Richtung Gemarkungsgrenze Oberdischingen“, sagt Wiehl. Ob der weitere Ausbau dann in Oberdischingen oder in Gamerschwang stattfindet sei noch nicht ganz klar. Hier seien Verwaltungen, Ingenieurbüro und Baufirma noch in der Abstimmung.