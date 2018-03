Gemeinderat bringt Probelokal auf den Weg

Der Öpfinger Gemeinderat hat den Weg für den Bau des neuen Probelokals für den Liederkranz frei gemacht. Das Gremium erteilte in der Sitzung am Dienstagabend nicht nur dem Baugesuch seine Zustimmung, sondern auch einem Förderantrag des Vereins. Der Zuschuss soll sich in Höhe von 25 Prozent der veranschlagten Baukosten bewegen. Dies bedeutet eine maximale Förderung seitens der Kommune in Höhe von 45 000 Euro. Das Probelokal soll in der Verlängerung der Grundschule, südlich der Mehrzweckhalle entstehen.

Die rund zwei Dutzend in der Sitzung anwesenden Mitglieder samt Vereinsvorsitzenden Markus Irmler, der extra seinen Urlaub verschoben hatte, um an der Sitzung teilzunehmen, nahmen die Entscheidung des Gemeinderats sehr Positiv auf. Bereits vergangenen Donnerstag war die Zusage einer Landesförderung des Projekts aus dem ELR-Programm in Öpfingen eingetroffen, die sich auf bis zu 77 000 Euro belaufen kann (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete).

Projekt nochmals vorgestellt

Vor Beginn der Besprechung hatte Irmler den Räten nochmals das Projekt und die Beweggründe des Vereins für den Bau mitgeteilt. Der Sängerchef betonte, dass der Verein einen Ort brauche, an dem neben Gesangsproben auch die Fläche für ein Verwaltungsbüro und Lagermöglichkeiten für die Unterlagen, wie Noten vorhanden seien. Aktuell seien die Habseligkeiten des Liederkranzes im gesamten Dorf verteilt, was die Verwaltung des Vereins und die Organisation von Veranstaltungen deutlich erschwere. Zudem wolle der Liederkranz unabhängig vom Mehrzweckraum werden.

Vor zwei Jahren hätten die Planungen begonnen und der Liederkranz habe seine Hausaufgaben gemacht. Das zeige nicht nur die bereits abgeschlossene Bauplanung, sondern die nun auch sehr solide Finanzierung. „Das Probelokal ist ein Prestigeobjekt und eine Bereicherung für Öpfingen. Während in der Umgebung die Vereine sterben, bäumt sich der Liederkranz mit einem guten Altersdurchschnitt und guten Mitgliederzahlen auf“, sagt der Sängerchef.

Bürgermeister unterstützt Antrag auf Zuschuss

Bürgermeister Andreas Braun sieht das ebenfalls so. Er unterstützte den Antrag auf den Zuschuss und dankte außerdem Landrat Heiner Scheffold und den Landtagsabgeordneten, für ihren Einsatz um die Unterstützung des Landes. Zudem hob Braun hervor, dass neben dem Liederkranz auch die Jugendmusikschule profitiere.

Was den eigentlichen Bau angehe, so sei jedoch eine Nutzungsvereinbarung unerlässlich, da in die gemeindliche Bausubstanz eingegriffen wird. Beispielsweise müsse ein Element der Pausenhofüberdachung zurückgebaut werden. Um bedenken vorzugreifen informierte Braun jedoch im gleichen Atemzug, dass Schule und Mehrzweckhalle in ihren baulichen Entwicklungen nicht eingeschränkt werden.

Nutzung wird festgelegt

Zudem wird in der Nutzungsvereinbarung festgelegt, dass die Gemeinde ein dauerhaftes Nutzungsrecht und zusammen mit dem Liederkranz das Hausrecht hat. Bei einer Vereinsauflösung geht das Gebäude ferner in den Besitz der Gemeinde über. Die Nutzungsvereinbarung ist bis Ende 2035 festgeschrieben.

Neben den Fördergeldern von Gemeinde und Land investiert der Liederkranz 30 000 Euro Eigenmittel und plant eine Kreditaufnahme in Höhe von 50 000 Euro, die einen Puffer für eventuelle Kostensteigerungen beinhaltet. Außerdem will der Verein Eigenleistungen in Höhe von 86 000 Euro erbringen. Dies sei möglich, weil sich viele Mitglieder mit ihrer Profession einbringen. Angefangen vom Architekt über den Elektriker bis hin zu den Sanitärinstallationen könne vieles geleistet werden, so Irmler. Die Gesamtkostenschätzung liegt bei rund 280 000 Euro. Je nach Baubeginn rechnet Irmler mit einer Bauzeit von einem dreiviertel Jahr und einer Fertigstellung des Proberaumes im Frühjahr 2019.