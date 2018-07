Gemeinde Öpfingen stellt Pläne für Bebauungsplan östlich der Kirchgasse vor

Die Gemeindeverwaltung Öpfingen hat am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung für den Bebauungsplan „Östlich der Kirchgasse“ eingeladen. Rund 30 Bürger waren dieser Einladung gefolgt und hörten den Ausführungen des Planers aufmerksam zu. Im Anschluss an den Vortrag beantworteten dieser und die Verwaltung auch Fragen.

Der Gemeinderat Öpfingen hat im März dieses Jahres beschlossen, den Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften „Östlich der Kirchgasse“ in Öpfingen im beschleunigten Verfahren aufzustellen. Um Bürgern und Anwohnern genau zu erklären, was die Gemeinde damit bezweckt, hatte sie in den Kulturraum zum Infoabend geladen. Bereits vor dem offiziellen Beginn waren schon einige Bürger vor Ort und studierten interessiert die großen Pläne und Skizzen, die Stadtplaner Rainer Waßmann mitgebracht hatte. Nach einer kurzen Einführung von Bürgermeister Andreas Braun, der an diesem Abend von Hauptamtsleiter Axel Prosser unterstützt wurde, führte Rainer Waßmann die Anwesenden erst einmal grob in das Thema Bebauungsplan ein und erläuterte, welche Mittel und Instrumente bei der Erstellung eines solchen verwendet werden.

Der Bebauungsplan für den Bereich „Östlich der Kirchgasse“ soll für die Gemeinde vor allem grundsätzliche Regeln für eine Nachverdichtung beinhalten, sodass sich Bauherren aber auch der Gemeinderat daran orientieren können. Das beinhaltet im vorliegenden Fall beispielsweise Dachform, Grundflächen- und Geschossflächenzahl aber auch einen Stellplatzschlüssel oder ein Zweigeschossigkeitsgebot für Neubauten. „Wir haben damit Leitplanken aufgestellt. Innerhalb von diesen können sich Neubauten bewegen. Wir wollten nicht zu strikte Vorgaben machen, aber auch nicht alles erlauben“, erklärt Bürgermeister Andreas Braun die Bestrebungen für die Aufstellung des Bebauungsplanes. Beispielsweise gebe die Gemeindeordnung eine Stellplatzzahl von 1,0 pro Wohneinheit vor, da dies für die Region und in der heutigen Zeit unpassend sei, steht nun im Bebauungsplanentwurf der Gemeinde der Wert 2,0.

„Der Austausch mit den Bürgern war sehr rege und auch im persönlichen Gespräch nach dem Infoabend habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Braun. So hätten einige Bürger auch interessante Ansätze eingebracht. Der Bürgermeister weist auch ausdrücklich darauf hin, dass Bürger ihre Ideen dazu auch weiterhin im Rathaus vorbringen können. Die Abwägung der vorgebrachten Anregungen soll in der Septembersitzung des Gemeinderats stattfinden. Danach wird der Entwurf öffentlich ausgelegt. Sollten keine Einwände vorgebracht werden, rechnet Braun noch in diesem Jahr mit dem Satzungsbeschluss. Den Bürgermeister freue besonders das große Interesse der Bürger. „Wir machen hier einen großen Schritt für die Innenentwicklung von Öpfingen und die Bürger helfen dabei.“