Fußballerinnen der SG Öpfingen belohnen sich nicht

In der Bezirksliga haben die Fußballerinnen der SG Öpfingen ihr Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SGM Fulgenstadt/Herbertingen trotz einer starken Leistung verloren.

Bezirksliga: SGM Fulgenstadt/Herbertingen – SG Öpfingen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Sabrina Schumacher (10.), 2:0, 3:0 Luka Restle (58., 70.), 3:1 Rebecca Kneißle (75.), 3:2 Tatjana Bitterle (80.). - Der Tabellensechste aus Öpfingen startete gut in das Nachholspiel am Mittwochabend. Gleich zu Beginn haben sich die Gäste laut SGÖ-Trainer Hasan Dönmez mehrere Chancen erarbeitet und hätten „in Führung gehen müssen“, so Dönmez. Seine Mannschaft versäumte es allerdings, sich für die „dominierende Leistung“ zu belohnen und ging vor dem gegnerischen Tor stets leer aus. Anders der Tabellenzweite. „Mit ihrer einzigen Chance“ vor der Pause, so Dönmez, ging die SGM Fulgenstadt noch in der ersten Halbzeit in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit spielte die SGÖ „permanent auf ein Tor“, doch die Heimelf aus Fulgenstadt hatte in der Defensive „mehr als Glück und verteidigte mit allen Mitteln“. Die SGM-Ausnahmespielerin Luka Restle, die für ihr Team auf 3:0 erhöhte, war laut Dönmez nicht zu 100 Prozent in den Griff zu bekommen. Gegen Ende des Spiels holte die SG Öpfingen zwar den deutlichen Rückstand auf, konnte jedoch keinen Punkt aus dem Spiel mitnehmen. (no)