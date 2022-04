„Frühlingserwachen“ zur Einweihung des neuen Grillplatzes geplant

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 30 Mitglieder haben sich im Kulturraum zur Versammlung getroffen. Zunächst erfolgte die Begrüßung durch den 1. Vorstand Ulrich Engst, der sich bei den Vorstandsmitgliedern und allen Mitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit bedankte. Mit großer Freude durfte er auch unseren Bürgermeister Herrn Andreas Braun begrüßen. Mit einer Gedenkminute wurde an den verstorbenen Ehrenvorstand Horst Weiß gedacht.

Anschließend folgten Berichte der einzelnen Vorstandsmitglieder, an dessen die Vorstandschaft entlastet wurde. Bei den einzelnen Berichten wurde wieder einmal deutlich, wie viel Engagement aufgebracht wurde, um den Verein am Laufen zu halten und vor allen Dingen attraktiv für seine Mitglieder zu bleiben. Die Mitgliederentwicklung ist konstant wie im Vorjahr und die Mitgliederzahl beläuft sich aktuell auf 131 Mitglieder. Die Sanierungsmaßnahmen sind rund um das Vereinsheim nahezu abgeschlossen. Lediglich die Bepflanzung der Böschung am neuen Grillplatz steht noch in Arbeit, welche aber schon mit einem Arbeitseinsatz datiert ist. Der Geräte-Schuppen wird in nächster Zeit auch gebaut werden. In diesem Zuge der Dank an die Firma Gapp welche das Material gesponsert hat.

Als nächster Tagespunkt standen die Neuwahlen der Vorstandschaft an. Ulrich Engst legte nach 20 Jahren Vorstandschaft, davon acht Jahre als Schriftführer und zwölf Jahre als 1. Vorstand sein Amt nieder. Sein Nachfolger Frank Staudacher wurde hierfür von den Mitgliedern gewählt. Bei der Wahl zum 2. Vorstand bleibt Claudia Seiler der Vorstandschaft erhalten. Silke Stiehle Schriftführerin und Sandra Engel Pressewart legten ebenfalls ihr Amt nieder und übergaben die Tätigkeit an Christian Kneer. Kassiererin Margot Köhler wurde erneut einstimmig gewählt. Der neue Sportwart ist Ruben Sick, welcher Katrin Watzel ablöste. Sie bleibt aber dem Ausschuss als Beisitzer erhalten. Der zweite Beisitzer im Ausschuss ist Tobias Köhler, der erneut einstimmig gewählt wurde. Wilfried Mall wurde für eine weitere Amtszeit als Technischer Leiter gewählt. Auch Blanca Staudenrausch ist erneut einstimmig zum Jugendwart gewählt worden.

Der 1. Vorstand Ulrich Engst bedankte sich bei allen ausscheidenden Ausschussmitgliedern mit einem Präsent. Auch Blanca Staudenrausch bedankte sich im Namen des Vereins bei unserem 1. Vorstand Ulrich Engst für sein jahreslanges Engagement mit einem Präsent.