Fertiges Dach kommt jetzt aus der Halle

Das Unternehmen Holzbau Gapp hat seine Produktion modernisiert. Die Firma fertigt künftig komplette Dächer in einer neu ausgestatteten Halle am Standort in Öpfingen. Dafür hat die Unternehmensführung einen sechsstelligen Betrag investiert.

Ob Pultdach, Satteldach oder Walmdach: In der neuen Produktionshalle der Firma Gapp Holzbau entstehen künftig fertige Dächer für die Bauprojekte des Unternehmens. „Wir gehören momentan zu den führenden Holzbaubetrieben in der Region. Wenn wir wollen, dass das so bleibt, müssen wir uns immer weiterentwickeln“, sagt Geschäftsführer Dominik Maier. Deswegen sei es nötig, die eigene Produktion stetig zu verbessern. In der neuen Produktionsstätte fertigt das Unternehmen Dach- und Deckenelemente. „Wir können in der Halle durch ein spezielles Schienensystem eine komplette Seite des Dachstuhls mit einer Sparrenlänge bis zu zwölf Metern und eine Dachlänge bis sechzehn Meter zu produzieren“, freut sich Maier.

Die Vorteile der Dachproduktion in der Halle liegen auf der Hand. Die Produktion der Dächer wird witterungsunabhängig und das Unternehmen kann auf Halde produzieren. Zudem werden die im Bau befindlichen Häuser schneller regendicht, da das Dach schneller installiert wird. „Für unsere Mitarbeiter steigt der Arbeitskomfort enorm. In einer trockenen und beheizten Halle zu arbeiten ist natürlich angenehmer, als draußen in der Kälte.“ Zudem werde durch das ebenerdige Arbeiten die Unfallgefahr deutlich minimiert und die Präzision steige. Im Schnitt ist das Unternehmen dadurch 40 Prozent schneller, als wenn ein Dach direkt auf der Baustelle entsteht. „Wir handeln so auch ökologisch, weil Mitarbeiter, Material und Werkzeug nicht täglich vom Standort in Öpfingen zu den Baustellen und wieder zurück fahren“, erklärt Dominik Maier. Ziel müsse es sein, dass das Werkstück zum Werkzeug kommt und nicht umgekehrt. Das bedingt aber auch eine Vergrößerung des Fuhrparks um weitere Wechselbrücken, auf die fertige Dächer gleich verladen werden. Hier nutzt die Firma das Grundstück gegenüber der Öpfinger Feuerwehr.

Die neue Produktionshalle befindet sich bereits seit 2011 im Besitz des Unternehmens. Anfangs habe Gapp das Gebäude als Büroräume und Lager genutzt. Mit der Fertigstellung des neuen Verwaltungsgebäudes im Jahr 2015 sind die Räumlichkeiten frei geworden. Im vergangenen Jahr sei nach und nach der Umbau gestartet. „Erst wurden die inneren Wände entfernt, dann ein Kran- und Schienensystem installiert und gerade stellen wir die Fassade fertig.“ Insgesamt liege die Investitionssumme für Baumaßnahmen und Produktionsausrüstung im sechsstelligen Bereich. Die Investition sei ein klares Bekenntnis zum Standort Öpfingen. Außerdem möchte das Unternehmen die frei werdenden Kapazitäten in der Produktion dazu nutzen, den Geschäftsbereich „Sanierung“ auszubauen.

Das Unternehmen hat aktuell rund 50 Mitarbeiter und die meisten Baustellen in einem Umkreis von rund 30 Kilometern.