Förderverein der Grundschule Öpfingen stellt sich neu auf

Der Förderverein der Grundschule Öpfingen ist eine rührige Gemeinschaft. Dies zeigte sich am Dienstag bei der Hauptversammlung im Gasthaus Ochsen. Erfolgreiche Veranstaltungen erbrachten im ersten Jahr einen ansehnlichen Betrag für den Vereinszweck.

Der Verein setzt sich unter anderem für die Sicherung des Schulstandorts, erweiterte Betreuungszeiten und Mittagessen in der Schule ein, unterstützt Arbeitsgemeinschaften und Projekte, sorgt für die Stärkung von Schülern durch Schüler, leistet materielle und finanzielle Unterstützung sowie Hilfe bei Projekten und Veranstaltungen.

Viel Engagement

Der 52 Mitglieder zählende Verein fördert und pflegt das Zusammenleben von Schülern, Eltern und Lehrern sowie anderen Schulbeschäftigten, ehemaligen Schülern und Freunden der Schule. Er unterstützt die Grundschule in ihrem sozialen, pädagogischen, ideellen und kulturellen Auftrag, finanziell und mit persönlichem Engagement.

Den ersten Jahresbericht trug Christina Geiselhardt vor. Sie hatte den kommissarischen Vorsitz übernommen, weil Evelyn Rechtsteiner das Amt vorzeitig abgegeben hatte. Dem Ziel, die Grundschule Öpfingen zu fördern und Beziehungen im Dorfleben mitzugestalten, komme der Verein seit der Gründung am 25. Juli 2018 nach, sagte sie. Das erste Event war am 11. November ein mit einem Martinusmarkt verbundenes Benefizkonzert mit Hubert Müllerschöns Modern Symphonic Percussion Ensemble. Die „Kleinen Weihnachtsmusikanten“ traten am 7. Dezember beim Christbaumverkauf des Fördervereins, am 16. Dezember im Seniorencafé des Ehinger Altersheims St. Franziskus und am 20. Dezember beim Weihnachtszauber am Rathaus auf. Seit Ende März besteht eine Tischtennis-AG in Kooperation mit dem Tischtennisverein. Am 26. März hielt Manfred Faden im Mehrzweckraum der Halle einen Vortrag über Konsumverhalten. Ute Herold bringt den Erstklässlern Englisch bei. Am 1. Mai erregte die Aktion sicherer Schulweg mit bemalten Ampelmännchen Aufsehen. Ende Mai waren Projekttage ein voller Erfolg. Im Einvernehmen mit der Schulleitung startet das Mittagessen an der Schule im kommenden Schuljahr. Am 10. Juli ist in Kooperation mit dem Roten Kreuz ein Juniorhelferkurs für interessierte Schüler vorgesehen. Im Schuljahr 2020/21 ist ein zweites Benefizkonzert mit dem Modern Symphonic Percussion Ensemble und ein Martinusmarkt geplant.

Bürgermeister Andreas Braun leitete die Wahlen. Den Vorstand des Vereins bilden für zwei Jahre Christina Geiselhardt als erste Vorsitzende, Simone Rieger als ihre Stellvertreterin, Susanne Wiedemann als Schatzmeisterin, Andrea Feniuk-Schmied als Schriftführerin sowie Evelyn Rechtsteiner, Yvonne Appel und Michaela Trkulja als Beisitzer.