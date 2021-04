Erfolge für die RSG Öpfingen bei Turnieren

Berufs- und Kaderreiter der RSG Öpfingen haben in den vergangenen Wochen an Reitturnieren teilgenommen. Dabei erzielten sie etliche Erfolge.

Beim Turnier in Illertissen stellten Jannik Kästle und seine Pferde in einer Springprüfung der Klasse L ihr Können unter Beweis: Mit Chinaback ließ Kästle die Konkurrenz hinter und holte sich den Sieg. Mit seinem zweiten Pferd Santa Eldorada sicherte er sich den dritten Platz. Josefin Füß stellte ihr Pferd Coldanos in einer Springpferdeprüfung der Klasse A vor und gewann souverän diese Prüfung.

In einer weiteren Springpferdeprüfung der Klasse A landete Samantha Laack auf Valerie nur knapp geschlagen auf Rang zwei, dicht gefolgt mit ihrem zweiten Pferd Coldanos auf Rang drei. Mit drei Pferden erreichte Samantha Laack in einer Springpferdeprüfung der Klasse L Platzierungen: Platz eins holte sie sich auf Kiekeboe Spirit, knapp dahinter platzierte sie sich mit Ouzo van den Haagakkers, und Rang vier holte sie sich mit Kate. Auch in der nächsthöheren Klasse, einer Springpferdeprüfung der Klasse M, hatte Samantha Laak einen guten Lauf und siegte mit Kiekeboe Spirit. Jannik Kästle sicherte sich in einer Springprüfung der Klasse L mit Chinaback den Sieg und mit Santa Eldorada rangierte er auf Platz vier.

In Sauldorf-Boll platzierte Samantha Laack die Nachwuchspferde Coldanos und Valerie in einer Springpferdeprüfung der Klasse A: Das Ergebnis war einmal Rang eins sowie einmal Rang sechs. Die Erfolgsserie setzte sich in einer Springpferdeprüfung der Klasse L fort. Mit Kate ritt Laack zum Sieg und mit Kiekeboe Spirit landete sie auf Rang vier. Eine weitere Springpferdeprüfung der Klasse A stand auf dem Programm, bei der es einen Doppelsieg für Samantha Laack mit den Pferden Valerie und Coldanos gab. Bestens lief es für sie in einer Springpferdeprüfung der Klasse L: Mit Ouzo van den Haagakkers holte sich Laack den Sieg, knapp dahinter auf Rang zwei folgte sie mit Kate und Rang vier ging an Laack und Kiekeboe Spirit.

In einer Springpferdeprüfung der Klasse A überzeugte Samantha Laack mit drei Pferden, die Richter überzeugten. Mit Malu gewann sie diese Prüfung, gefolgt auf Rang vier mit Valerie und auf Rang elf mit Cordoba. Den Abschluss des Turniers feierte Samantha Laack mit Keep on Smiling und einem Sieg in einer Springpferdeprüfung der Klasse L.