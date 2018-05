Erfolge für heimische Reiter beim Öpfinger Turnier

Nach dem Auftakt am Donnerstag ist das Springturnier der Reitsportgemeinschaft Öpfingen am Wochenende in seine nächste Runde gegangen. Mehr als 500 Starts verfolgten die Zuschauer auf dem Springparcours auf der Öpfinger Reitanlage. Neun Prüfungen vom Reiterwettbewerb für den Nachwuchs bis zur hochkarätigen Springprüfung der Klasse S*, bei der 48 Paare am Start waren, reichte das Turnierangebot. Den Höhepunkt des Turniers, die Springprüfung der Klasse S*, entschied Eva-Maria Lühr aus Pfalzgrafenweiler auf „L’Isbell“ für sich.

Konstantin Eduard van Damme, der für die gastgebende Öpfinger Reitgemeinschaft am Start war, ritt mit „Calvaro Star“ auf den fünften S-Platz, Marcel Braig aus Ehingen landete mit „Quicktender“ auf Rang 13 der S-Prüfung.

Insgesamt drei M-Prüfungen standen auf dem Turnierplan. Den M-Auftakt machte am Samstag eine Springpferdeprüfung der Klasse M, die der Öpfinger Reiter Konstantin Eduard van Damme auf „Ostwind“ gewann. Mit „Cathmore du Vlist“ ritt van Damme auf den vierten Platz dieser M-Prüfung. Mit 105 Startern wurde ebenfalls am Samstag ein Ein-Stern-M-Prüfung geritten, die in drei Abteilungen gewertet wurde. Die Siegerpaare waren Alexander von Ungern-Sternberg und „Quintus“ aus Neuravensburg, Andy Witzemann und „Schwabenstolz“ aus Winterlingen sowie Julia Güthling und „Carry me“ aus Isny. Konstantin Eduard van Damme und „Ostwind“ belegten einen zweiten Platz und mit seinen Pferden „Cathmore du Vlist“ und „Calvaro Star“ ritt der Öpfinger Reiter auf die Plätze fünf und sechs der M-Prüfung am Samstag.

In der Springprüfung der Klasse M* am Sonntag holten sich Lea-Sophia Gut aus Sulmingen auf „Fairy Tale“ und Anne Theresa Kusch aus Kißlegg auf „Colima“ die Siegerschleifen. Franziska Käste aus Öpfingen und „Nabuco“ platzierten sich auf Rang acht der M-Prüfung.

Die beiden Abteilungen des L-Punktespringens gewannen Benjamin Fischer aus Unterroth auf „Quithago“ und Manfred Kalbrecht aus Wangen auf „Abbygale“. Hier platzierten sich die Öpfinger Amazone Desiree Merkle auf „Argentino“ und Fabiola Dom aus Munderkingen auf „Dona Lara“. 98 Starterpaare stellten sich einer L-Springprüfung, die in drei Abteilungen gewertet wurde. Hier siegte die Öpfinger Reiterin Franziska Kästle auf „Nabuco“ in der ersten Abteilung. Lea-Sophia Gut aus Sulmingen und „Lilu“ sowie Lukas Hirlemann aus Diepolzhofen auf „Rubina“ siegten in den L-Abteilungen zwei und drei.

Manfred Kalbrecht aus Wangen auf „Abbygale“ und Sandra Heberle aus Immenstaad auf „Woody’s Special Cruise“ waren die Siegerpaare der beiden Abteilungen einer Springprüfung der Klasse A**. IN diesem Wettbewerb platzierten sich Verena Sommer aus Öpfingen mit „Count Jackob“ auf Rang vier, Christina Einsiedler aus Munderkingen mit „Califirnia“ auf Rang sieben und Franziska Kästle aus Öpfingen mit „Lyjanera“ auf Rang neun.