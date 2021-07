Er verpasst kein Spiel der SG Öpfingen

Bei den Heimspielen der SG Öpfingen ist Peter Sayer stets der erste Kontakt am Eingang des Stadions. Seit Jahrzehnten ist er der Platzkassier bei der SG. Seine Freunden nennen ihn „Pit“. Außer den Ergebnissen der SG Öpfingen gilt sein Interesse vor allem den Stuttgarter Kickers. Schließlich hat er bei dem Verein in Stuttgart-Degerloch zu-nächst in der Jugend das Fußballspielen gelernt. Sein Trainer war damals Nationalspieler Paul Hanke. Er hofft, dass die Kickers bald wieder in einer höheren Klasse spielen. Zur Zeit spielen sie in der fünften Liga, der Oberliga Baden-Württemberg.

Erinnerungen an große Spiele

Die Familie von Peter Sayer wurde nach Achstetten evakuiert. Er spielte dann mit Olympia Laupheim in der Schwarzwald/Bodensee-Liga. Während seiner Bundeswehr-Zeit in Sigmaringen war er in Bingen aktiv. Nach seiner Heirat im Jahr 1962 zog er nach Öpfingen und schloss sich der SG Öpfingen an. Er hat mit seinem Heimatverein dann Höhen und Tiefen erlebt, mal um den Klassenerhalt in der A-Klasse (heute Bezirksliga) gekämpft, und war auch in der Entscheidung um den Aufstieg dabei. Peter Sayer erinnert sich noch an ein Entscheidungsspiel gegen den FV Bad Schussenried vor 2500 Zuschauern im alten Stadion in Munderkingen.

Auch Überraschungen waren dabei

Besondere Erlebnisse waren, als er einige Male mit Sohn Udo gemeinsam in der ersten Mannschaft der SG Öpfingen spielte. Geboren 1941 hörte Peter Sayer Mitte der Siebziger Jahre mit dem aktiven Fußball auf. Er war über all die Jahre nicht einmal verletzt. „Gegen die TSG Ehingen waren immer unsere besten Spiele“, weiß Sayer zu berichten. Überraschungen seien nicht ausgeblieben. Gegen die Nachbarvereine TSV Rißtissen, SG Griesingen, SG Ersingen, SV Oberdischingen, SF Donaurieden und SV Ringingen gab es immer viele Zuschauer. Max Mall und Josef Sattelberger waren lange Jahre Vorsitzende der SG Öpfingen.

Treuer Fan

Sayer schloss sich nach seiner aktiven Zeit der AH des TSV Rißtissen an, die von Peter Stirmlinger gemanagt wurde. Er hat seine Liebe zum Fußball vererbt. Nicht nur die Söhne Udo und Markus spielten ebenfalls bei der SG Öpfingen. Enkel Marc Sayer spielt zur Zeit beim SC Staig, Enkel Simon wird in der kommenden Saison aktiv. Peter Sayer ist nicht nur Platzkassier, sondern zusammen mit seiner Frau auch treuer Fan der SG Öpfingen. Beide fahren außerdem zu allen Auswärtsspielen der aktiven Mannschaften der Frauen und Männer.

Mit seinen 80 Jahren hält er sich noch mit Radfahren fit, macht wöchentlich zweimal Dienst im Öpfinger Recyclinghof, und freut sich über viele Kontakte bei dieser Tätigkeit. Peter Sayer erfreut sich guter Gesundheit und hofft, seine Hobbys noch lange ausüben zu können.