Einbrecher stiehlt mehrere Werkzeuge von Baustelle

Ein Einbrecher ist am Mittwoch in Öpfingen in einen Container einer Baustelle eingedrungen und hat mehrere Werkzeuge gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Täter zwischen 17 Uhr und 7 Uhr in der Ulmer Straße nach Beute. Dazu brach er einen Container auf. Im Innern fand er Trennschleifer und eine Motorsäge. Diese Werkzeuge packte er ein, hinterließ dabei aber Spuren. Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Ehingen (07391/5880) erste Hinweise auf den Unbekannten.

Polizei gibt Tipps

Viele Einbrüche können durch stabile Türen verhindert werden, erklärt die Polizei. Viele Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Weitere Tipps gibt es unter www.k-einbruch.de.