Egerländer reißen Öpfinger Publikum mit

„Die Kapelle hat gewonnen“ – so lautet der Titel einer Polka des tschechischen Komponisten Antonín Borovička. Die Aussage trifft nach der ersten Sommerserenade unter der Leitung des neuen Dirigenten Helmut Kassner auch für die Öpfinger Musiker zu.

Bei seiner ersten Serenade im Schlosshof brachte Kassner die Musiker enorm in Schwung und veranlasste das begeisterte Publikum zu tosendem Applaus. Ein Wunder ist das nicht, aber eine Wohltat, denn Helmut Kassner ist seit 25 Jahren einer der „Egerländer Musikanten“, die unter der Leitung von Ernst Hutter eine Musik interpretieren, die nach wie vor äußerst populär ist – sofern sie gut gespielt wird.

Unter das Motto „60 Jahre Egerländer Musik“ hatte der Musikverein Öpfingen seine diesjährige Sommerserenade gestellt und wurde dem Anspruch, das „Erbe Ernst Moschs“ würdig zu präsentieren, vollauf gerecht. Helmut Kassner war dabei, als 1998 die Schallplatte zum 25-jährigen Bestehen der „Original Egerländer Musikanten“ sich drei Monate auf Platz 1 der deutschen Charts hielt und sich vor Phil Collins, Queen, ABBA, Iron Maiden, AC/DC und Pink Floyd schob. Ganz vorne dabei unter den Kapellen, die Ernst Moschs größte Erfolge heute zur Wirkung zu bringen in der Lage sind, ist jetzt das Öpfinger Blasorchester.

Böhmisch-mährische Volksmusik wiederzugeben, hat Helmut Kassner, der an der Ehinger Musikschule Trompete und Flügelhorn unterrichtet, den Öpfinger Musikanten in kurzer Zeit beigebracht. Insofern gilt für viele uneingeschränkt: Mit Helmut Kassner hat die Kapelle den richtigen Mann gewonnen. „Seine Leidenschaft für die Musik ist für uns in jeder Probe spürbar“, brachte Wolfgang Seiz, der Vorsitzende für den musikalischen Betrieb und die Präsentation, die Wirkung des neuen, aber erfahrenen Dirigenten auf die Musiker zum Ausdruck. Spürbar wurde die Leidenschaft auch für das Publikum. Mit dem „Mussinan-Marsch“ des einstigen bayerischen Militärkapellmeisters Carl Carl eröffnete die Öpfinger Kapelle ihr beeindruckendes Open-Air-Konzert und spielte den nur in diesem Marsch vorkommenden Wechsel von langsam und schnell präzise heraus. Dem einleitenden Hörgenuss folgten die Kmotrenka-Polka (Morgenblüten) von Antonín Zvaček , der Märchenwalzer von Metodej Prajka und die anrührende Polka „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagl.

Bei einem Medley von Beatles-Songs und „You raise me up“ verdeutlichte der Dirigent, dass es auch in der amerikanischen und britischen Popmusik auf Artikulation und Phrasierung ankommt. Vier weitere Egerländer-Titel folgten. Mit Stevie Wonders „ I just called to say I love you“ und „Music“ von John Miles ging das durch die MVÖ-Smarties unter der Leitung von Christoph Böllinger und Lukas Andelfinger eröffnete Konzert zu Ende. Solistische Leistungen setzten der Serenade die Glanzlichter auf.