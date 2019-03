Dubiose Gewinnbriefe in Öpfingen im Umlauf - die Polizei warnt

Von Igor Steinle

Seit drei Monaten bestreiken Schüler freitags den Unterricht, von Berlin bis Biberach, von Sydney bis Ravensburg. Unter dem Motto „Fridays for future“ fordern sie deutlich strengeren Klimaschutz. Diese Woche planen sie sogar eine globale Megademo: In mehr als 1200 Städten verteilt auf 92 Länder sind Kundgebungen geplant. Mit 180 finden dabei die meisten in Deutschland statt. Entsteht hier eine neue Umweltbewegung?

Fragt man bei den Demonstranten nach, besteht daran kein Zweifel.