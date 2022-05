Donau-Ratzen hoffen 2023 wieder Umzug veranstalten zu können

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 21. Mai fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Donau-Ratzen Öpfingen 1988 e.V. statt. Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer begrüßte die anwesenden Mitglieder sowie Herrn Bürgermeister Andreas Braun. Nach zwei ausgefallenen Fasnet-Saisons ist sie zuversichtlich, dass im kommenden Jahr „ihre geliebte Fasnet“ wieder stattfinden kann. Die Donau-Ratzen planen ihren Tag-in-Nacht-Umzug für den 21. Januar 2023. Erfreulicherweise stieg die Mitgliederzahl auf 89 aktive Mitglieder an.

Schriftführerin Kathrin Schüle gab mit ihrem Jahresbericht einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des letzten Jahres. Coronabedingt fanden keine Fasnetsveranstaltungen statt. Die Narrenzunft dekorierte die Ortsmitte närrisch und konnte sich über viele Teilnehmer bei ihrer Ratzen-Rally durch das Dorf freuen.

Da auch 2022 kein Umzug stattfinden konnte und auch keine weiteren Corona-Hilfen an den Verein ausgezahlt wurden, musste im anschließenden Kassenbericht ein Minus bekannt gegeben werden.

Bürgermeister Andreas Braun lobte die Narrenzunft für ihr Engagement, mit der sie die fünfte Jahreszeit trotz aller Widrigkeiten ein wenig aufleben ließ. Er beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

In diesem Jahr standen die Wahlen des Kassier, Beisitzer und der beiden Kassenprüfer an. In ihren Ämtern bestätigt wurden Brigitte Wurm (Kassiererin), Simon Rapp (Beisitzer), Christina Keller und Alexander Kring (beide Kassenprüfer). Danach nahm die Zunftmeisterin die Ehrungen langjähriger Mitglieder vor: Alexandra Missel, Yvonne Härle, Alexander Kring, Sascha Bailer, Martina Munding (30 Jahre), Jochen Keck, Christina Keller, Christina Braun, Simon Missel, Karin Keller (20 Jahre), Hanna Kleck, Bettina Auberer, Stefan Hartmann, Tobias Karstädt (10 Jahre).