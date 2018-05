Donau-Ratzen blicken auf erfolgreiches Jahr zurück

Zahlreiche Mitglieder hat Zunftmeisterin Claudia Burkhardtsmayer jüngst zur Mitgliederversammlung der Öpfinger Narrenzunft Donau-Ratzen begrüßt. Sie ließ dabei das vergangene Jahr Revue passieren. Ebenso standen Wahlen auf der Tagesordnung der Donau-Ratzen.

So besuchten die Öpfinger Narren in der abgelaufenen Saison 14 Umzüge und vier Brauchtumsabende befreundeter Zünfte. Rathaus, Kindergarten und Grundschule seien ebenfalls gestürmt worden. „Außerdem haben wir bei verschiedenen Elfmeterturnieren in der Region teilgenommen und Veranstaltungen befreundeter Narrenzünfte auch unter dem Jahr besucht“, berichtete die Zunftmeisterin. Als Dankeschön hatten die Narren bereits im vergangenen Sommer zum großen Spanferkelessen eingeladen.

Leichets Minus in der Kasse

Im Kassenbericht musste die Zunftmeisterin ein Minus bekanntgeben. Zwar habe der Tag-in-Nacht-Umzug 2018 einen kleinen Gewinn abgeworfen, trotzdem weise die Kasse für das vergangene Jahr ein Minus aus. Dies liege an den Buskosten, die immer sehr hoch seien. Aus diesem Grund sei derzeit im Gespräch, einen Beitrag für die Buskosten von den Mitgliedern zu erheben. Entsprechend der neuen Datenschutzverordnung wurde auch die Satzung der Narenzunft während der Versammlung angepasst.

Ilona Werner verlässt Vorstand

Für die Vorstandswahlen hatte sich Kassier Ilona Werner nach acht Jahren im Vorstand nicht mehr zur Wahl gestellt. Ihre Aufgaben übernimmt ab sofort Brigitte Wurm. Neu im Vorstand sind seit der Anpassung der Satzung auch zwei Beisitzer. Die Posten übernehmen Christina Braun und Simon Rapp. Christina Keller und Alexander Kring wurden durch die Versammlung als Kassenprüfer ins Amt gewählt. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. So wurden Florian Bellinger und Christina Braun dafür ausgezeichnet, dass sie sämtliche Veranstaltungen im vergangenen Jahr besucht hatten.