Dammsanierung ist fast abgeschlossen

Die Bagger standen am Mittwochnachmittag zwar noch auf dem Damm des Donaukanals in Öpfingen, die Sanierung des Kanals ist aber so gut wie abgeschlossen. „Es ist sehr weit gediehen. Ganz fertig sind wir aber noch nicht“, sagt Peter Schmidberger, Prokurist bei den Stadtwerken Ulm. Was noch fehlt, ist die neue Fußgängerbrücke. Die beauftragte Firma sei insolvent, daher verzögere sich das Aufstellen der neuen Brücke. Nun soll die alte Brücke vorerst stehen bleiben. Die Sanierung war nötig geworden, weil der Damm laut SWU nicht mehr standsicher war.

Bis Ende der Woche, so schätzen Schmidberger und Öpfingens Bürgermeister Karl Lüddecke, sind die Arbeiten abgeschlossen und man könne wieder auf dem Damm laufen.

Für die Sanierung waren im vergangenen Winter etwa 120 Bäume gefällt worden, was zu Protesten von Naturschützern geführt hatte. Nach Angaben von Bürgermeister Karl Lüddecke hat sich die Situation aber mittlerweile beruhigt. Für die gefällten Bäume müssen die SWU aber einen Ausgleich schaffen. Konkrete Pläne gebe es zwar noch nicht, sagt Peter Schmidberger von der SWU betont aber, aber alles werde mit dem Landratsamt abgestimmt. Die Stadtwerke Ulm wollen zudem die Stromerzeugung am Wasserkraftwerk Öpfingen erhöhen. Dazu soll der Öpfinger Stausee um einen halben Meter erhöht werden, das ergebe umgerechnet rund eine Million Kilowattstunden pro Jahr mehr, so Schmidberger. Die Genehmigungsunterlagen sollen Ende des Jahres einegericht werden. (rr)