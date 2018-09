Damit man im Notfall nicht allein ist

Rund um die Uhr im Notfall Hilfe herbeirufen zu können, bedeutet für kranke und ältere Menschen ein Stück Eigenständigkeit. Der Hausnotruf des DRK ist dafür eine gute Sache. Wie eine Uhr wird der Sender am Handgelenk getragen, im Notfall drückt man drauf, das DRK meldet sich, ruft zurück und fragt, was los ist. Nimmt der Teilnehmer nicht ab, müssen zwei Personen in der Nähe, Nachbarn oder Verwandte, beim DRK eingetragen sein, die Zugang zu der Wohnung haben und dem Betroffenen zur Hilfe eilen, erklärte Harald Langer vom DRK Ulm den Senioren in Öpfingen.

Eingeladen hatte die Nachbarschaftshilfe Öpfingen zu diesem Informationsnachmittag, rund 40 Senioren aus Öpfingen ließen sich das Hausnotrufsystem von Langer erklären. Die Basislösung kostet 23 Euro im Monat, „aber das Angebot ist nicht rund. Wenn die bei uns eingetragene Person mit dem Schlüssel nicht erreichbar ist, müssen wir die Polizei und Feuerwehr rufen, damit die Wohnung geöffnet werden kann. Das dauert zu lange, bis wir helfen können“, sagte Langer. Er empfiehlt das Komplettpaket, bei dem der Hausschlüssel bei der nächstgelegenen Rettungswache hinterlegt ist. Der Schlüssel hat nur eine Nummer ohne Namen, das dient der Sicherheit des Betroffenen. Diese Lösung kostet 39,50 Euro im Monat, 23 Euro davon werden bei einem Pflegegrad von der Pflegekasse übernommen. Mit dem Hausnotruf ist der Träger im Notfall nicht allein. Der Knopf kann überall, auch in der Dusche getragen werden. Im Alb-Donau-Kreis haben 1600 Menschen diesen Hausnotruf, im vergangenen Jahr sind 109 dazu gekommen, sagte Langer.

18 Ehrenamtliche helfen kranken und älteren Menschen

Bei der Nachbarschaftshilfe Öpfingen arbeiten 18 Personen ehrenamtlich mit. „Wir helfen Kranken und älteren Menschen, damit sie länger in ihren eigenen Wohnungen bleiben können“, erklärte die Vorsitzende Elli Renz. Hilfe im Haushalt und Garten, beim Einkaufen und Kochen, der Wäschepflege, beim Schneeräumen und Rasenmähen – die Nachbarschaftshilfe erledigt das gegen ein kleines Entgelt. Es gibt ebenso Hilfe bei der Betreuung der Kinder oder bei der Erledigung von Briefen oder Formularen. Der Träger ist die Kirche.

„Einmal im Monat laden wir zum geselligen Mittagessen in den Ochsen ein. Neben einem preiswerten Essen gibt es ein kleines Programm und die Geselligkeit soll auch nicht zu kurz kommen“, sagte Elli Renz.