Coronavirus: Starkbierfest und Osterlauf in Öpfingen abgesagt

Der Förderverein des Musikvereins Öpfingen sowie der Musikverein Öpfingen haben sich diese Entscheidung nicht leichtgemacht, doch jetzt zogen sie aus den aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus Konsequenzen.

Für das kommende Wochenende (14. und 15. März) war das traditionelle Öpfinger Starkbierfest geplant. Nun wird es aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus und der damit eventuell noch verbundenen Entwicklung verschoben. Dies haben die Vorstände beider Vereine am Dienstagabend entschieden.

Grundlage für die Entscheidung bildeten die ausgesprochenen Empfehlungen des Gesundheitsamtes an die Gemeinden im Alb-Donau-Kreis und nach einer Risikoabwägung sowie die Handlungsempfehlung des Robert-Koch-Instituts für Großveranstaltungen in einem gemeinsamen Gespräch mit dem Bürgermeister. Damit soll der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung Rechnung getragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Corona-Virus hat weiterhin Auswirkungen auf die Region. Während die Zahlen bestätigter Fälle steigen, werden auch die Vorsichtsmaßnahmen erhöht: Im Alb-Donau-Kreis und im Landkreis Biberach hatten einige Schulen geschlossen.

Zu gegebener Zeit soll über einen Ersatztermin beraten werden. Eigentlich war die Veranstaltung am Samstag, 14. März, während des Starkbierfests bereits seit Wochen ausverkauft. „Die bereits erworbenen Karten behalten so lange ihre Gültigkeit, bis ein neuer Termin gefunden wurde“, so der Musikverein.

Orga-Team sieht sich dazu gezwungen

Am Mittwochmorgen hat auch die Sportgemeinschaft Öpfingen ihren geplanten Osterlauf am 11. April abgesagt. „Als Vorsorgemaßnahme zur weiteren Ausbreitung des Coronavirus sieht sich das Organisationsteam des Öpfinger Osterlaufes sowie der Vorstand der SG Öpfingen gezwungen, den 43. Öpfinger Osterlauf abzusagen“, teilt die Schriftführerin mit.

In den kommenden Wochen werden ihr zufolge die Verantwortlichen darüber informieren, ob noch in diesem Jahr ein Ersatztermin gefunden werden kann oder nächste Öpfinger Osterlauf erst im Jahr 2021 stattfindet.

Ebenfalls verschoben wird die von der SG Öpfingen geplante Veranstaltung am 27. März mit Dieter Baumann. Ein neuer Termin werde hier auch in den nächsten Wochen bekanntgegeben.