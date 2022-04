Bücherei statt Klassenzimmer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. April durften die beiden dritten Klassen der Öpfinger Grundschule ihre Klassenzimmer gegen die Gemeindebücherei tauschen. Dort überraschte sie Büchereileiterin Nina Zoller mit einem Lernbuffet rund um das Thema Wasser. „Patschnass“ war das Motto, das von der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen in Stuttgart zur Verfügung gestellt wurde und eine Mischung aus Wissensfragen, Experimenten und Kreativaufgaben bot.

Passend zum fächerübergreifenden Wasserthema in der Schule durften die Kinder ihr Wissen anwenden und selbstständig mit den bereitgestellten Medien vertiefen. Dazu gab es Fragekärtchen, und die Antworten dazu waren in einer Vielzahl von Sachbüchern zu finden. Auch die Literatur wurde nicht ausgespart: So mussten die Kinder herausfinden, was die Mama des „Kleinen Wassermanns“ von Otfried Preußler zum Essen auf den Tisch bringt. Zum Schluss gab es zur Verköstigung – ein Glas Wasser!