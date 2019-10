BMW-Fahrer landet im Acker

Im Acker gelandet ist ein Auto am Montag bei Öpfingen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-Jähriger von Öpfingen in Richtung der L259. Weil er zu schnell unterwegs war, konnte er am Einmündungsbereich zur L259 nicht mehr bremsen und fuhr über die Straße. Auf der gegenüberliegenden Seite kam er mit seinem BMW in einem Feld zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.