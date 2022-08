Die Versorgung ist aktuell nicht gesichert. Das DRK bittet deshlab dringend zur Blutspende. Nur eine Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit – Blutplättchen sind nur bis zu vier Tage haltbar – sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen. Nächster Blutspendetermin in Öpfingen ist am Montag, 8. August, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle, Schulstrasße 27. Alle verfügbaren Termine sind online zu finden unter: terminreservierung.blutspende.de