Bezirksliga: SG Öpfingen will beim Tabellenzweiten punkten

In der Fußball-Bezirksliga der Frauen trifft die SG Öpfingen am Mittwoch, 30. Mai, im Nachholspiel auf den Tabellenzweiten aus Fulgenstadt/Herbertingen. Ziel von SGÖ-Trainer Hasan Dönmez ist es, einen Sieg einzufahren.

Bezirksliga: SGM Fulgenstadt/Herbertingen – SG Öpfingen (Mittwoch, 18.45 Uhr). - Bereits vor wenigen Wochen standen sich die beiden Teams gegenüber. Laut SGÖ-Trainer Hasan Dönmez teilten sich damals Öpfingen und Fulgenstadt/Herbertingen nach einer „spielerisch guten Partie“ die Punkte (1:1). Zwar fehlen dem SGÖ-Kader am Mittwochabend urlaubsbedingt ein „paar Spielerinnen“, dennoch ist Dönmez guter Dinge. „Wenn wir die SGM-Ausnahmespielerin Luka Restle in den Griff bekommen, ist für uns was zu holen“, sagt Dönmez. Mit offensivem Pressing will Dönmez den Tabellenzweiten unter Druck setzen und drei Punkte mit nach Hause nehmen.