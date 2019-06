Beide Teams haben ihre Ziele erreicht

Es kommt sicher selten vor, dass nach einem Punktspiel beide Mannschaften Grund zum Feiern haben. Nach dem SZ-Topspiel der Fußball-Kreisliga A1 am letzten Spieltag in Öpfingen war das der Fall. Der Gastgeber erreichte mit dem 1:0-Erfolg sein Saisonziel 77 Punkte. Die Gäste aber sind trotz der Niederlage Teilnehmer an der Aufstiegs-Relegation zur Bezirksliga.

SZ-Topspiel: SG Öpfingen – SV Ringingen 1:0 (1:0). - Tor: Sandro Armbruster (37.). - Obwohl das Ziel für beide Mannschaften absehbar war, gaben sie sich reichlich Mühe. Allerdings war die Partie sehr fair, denn beide wollten Verletzungen vermeiden. Die Gästemannschaft vom Hochsträß begann recht forsch. Sie hatte in der 30. Minute die erste klare Chance und drei Minuten später musste SG-Torhüter Steffen Lehmann sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Doch wenig später brachte Sandro Armbruster Öpfingen in Führung.

Nach der Halbzeitpause hatte Robin Stoß eine klare Chance zur Resultatserhöhung, doch der Ball landete an der Querlatte. Aber der SV Ringingen gab nicht klein bei und traf in der 68. Minute ebenfalls die Latte. Der Tabellenzweite zeigte, dass er zurecht so weit oben in der Tabelle steht. Ringingen kämpfte bis zum Schluss um den Ausgleich, doch die Öpfinger Abwehr geriet nicht mehr in Schwierigkeiten.

Nach dem Schlusspfiff freuten sich alle Aktiven mit ihren Trainern. Inzwischen war die Kunde durchgedrungen, dass die SG Griesingen in Justingen nur 0:0 gespielt hatte, so dass der SV Ringingen sicher in der Aufstiegsrelegation spielt. Die SG Öpfingen hat mit diesem Sieg den Riedlinger Rekord vom Vorjahr (77 Punkte) geknackt.

„Das war eine geile Saison“, sagte Öpfingens Trainer Felix Gralla zu seinen Spielern. Auch Abteilungsleiter und Torwart Steffen Lehmann gratulierte seinen Kollegen. „Bei der SG Öpfingen stimmt alles“, sagte Staffelleiter Dietmar Traub bei der Wimpel-Überreichung. Besonders erwähnenswert sei, dass außer der ersten Mannschaft auch die Öpfinger Reserve Meister wurde und den Erfolg vom Vorjahr wiederholte. Größere Verletzungen seien ausgeblieben. Dietmar Traub wünschte dem Meister alles Gute für die neue Saison.

Nach dem Spiel hatten die Fußballer noch die Gelegenheit, beim Stadionfest gebührend zu feiern. Allerdings ist auch in dieser Woche nochmals Training, da die SG Öpfingen beim Erdinger-Meistercup mitspielt. Die Ringinger müssen sich am Sonntag erstmals in der Relegation bewähren.